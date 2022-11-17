"Выньте из розетки все": в ДТЭК показали причину экстренных отключений света (инфографика)

По словам Дмитрия Сахарука, украинцы могут остаться без света в домах и квартирах на несколько суток.

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Из-за возрастания потребления электроэнергии в определенное время суток в ДТЭК приняли решение и дальше практиковать веерные отключения электричества в регионах Украины. Информация об этом появилась на официальном Telegram-канале регулятора.

"Чтобы не допустить масштабные и сложные аварии на сетях, НЭК Укрэнерго должен сбалансировать энергосистему. Для этого стабилизационные и экстренные отключения", — говорится в заявлении компании.

В ДТЭК украинцам также показали инфографику, которая наглядно демонстрирует механизм отключения электричества. На графике видно, что в Украине больше всего электроэнергии потребляют с 8:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00. Из-за повреждений, которые национальная электросеть получает в последствии ракетных ударов ВС РФ образовывается дефицит энергии.

[ + – ] Схема показывает, что активнее всего украинцы пользуются электроприборами утром и после 17:00 Фото: ДТЭК

В связи с этим регулятор еще раз напомнил жителям всех регионов Украины, как снизить количество стабилизационных и экстренных отключений.

"Выньте из розетки все приборы, которыми в данный момент не пользуетесь, а энергоемкие включайте поочередно. Даже такими простыми действиями вы поддержите украинскую энергетику", — говорится в сообщении.

Ситуация с энергосистемой в Украине: к чему готовится людям

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона рассказал, что после обстрелов 17 ноября жителям Киевской области стоит готовиться к тому, что без света придется побыть несколько дней. Также из-за повреждений инфраструктуры стоит ожидать экстренных отключений электричества "на 2-3 часа максимум".

"Ситуация очень сложная, но контролируемая. Россияне нанесли очень серьезный вред объектам передачи, с помощью которых осуществляется электропотребление многих областей и в центре, и на востоке. Было попадание в ТЭЦ, она прекратила работать из-за повреждений", — сказал он.

[ + – ] Сахарук о последствиях ракетных обстрелов 17 ноября

Напомним, во время воздушной тревоги 17 ноября украинским бойцам удалось сбить как минимум 11 вражеских целей.