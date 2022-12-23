В Україні змінюють схему виплати соцдопомоги: що зміниться після нового року

Автоматично виплати нараховуватимуться лише тим українцям, які проживають на окупованих територіях чи регіонах, де продовжуються активні бойові дії.

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В Україні з 1 січня 2023 року скасують автоматичні нарахування для деяких видів соціальної допомоги. Так, українцям потрібно буде звертатися до відповідних органів і подавати заяву на продовження виплат, повідомляється на сайті Урядового порталу.

Зазначається, що в постанові Кабінету міністрів №1320 від 15 листопада 2022 року сказано, що зміни стосуються таких видів допомоги:

державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям;

допомога на дітей самотнім матерям;

допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;

тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або їх місце проживання невідоме;

тимчасова державна соціальна допомога непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату;

державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю;

пільги для багатодітних сімей, призначених раніше з урахуванням прибутку;

довідки для безкоштовного харчування дітей із малозабезпечених сімей у навчальних закладах.

При цьому автоматично виплати в межах цих видів допомоги нараховуватимуться українцям, які проживають на окупованих територіях або в регіонах, де тривають активні бойові дії.

Решті українців із 1 січня 2023 року потрібно подавати нову заяву, щоб продовжити виплати. Зробити це можна:

в органах соцзахисту;

у центрах надання адмінпослуг (ЦНАПи);

з уповноваженими представниками громад.

Раніше Фокус розповідав, що українцям дозволили перевести в готівку гроші на касах супермаркетів, причому така можливість поширюється і на пенсійні виплати. Ще 13 грудня заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко зазначив, що наразі така можливість доступна, зокрема, у мережі магазинів АТБ. Але ще на початку війни ця послуга з'явилася і в інших торгових мережах. Наприклад:

"Сільпо" (до 6 000 грн);

"Фора" (до 6 000 грн);

FOZZY (до 6 000 грн);

VARUS (до 6 000 грн);

Лоток (до 6 000 грн);

Thrash! (До 6 000 грн), "Точка" (до 6 000 грн).

Також повідомлялося, що для деяких українських переселенців доступна фінансова допомога від благодійної організації BHA&Save the Children. Розмір виплат становить 2,2 тис. грн, які надходитимуть на банківську картку три місяці поспіль після підтвердження заявки.