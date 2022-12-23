В Украине меняют схему выплаты соцпомощи: что изменится после нового года

Автоматически выплаты будут начисляться только тем украинцам, которые проживают на оккупированных территориях или в регионах, где продолжаются активные боевые действия.

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В Украине с 1 января 2023 года отменят автоматические начисления для некоторых видов социальной помощи. Так, украинцам нужно будет обращаться в соответствующие органы и подавать заявление на продление выплат, сообщается на сайте Правительственного портала.

Отмечается, что в постановлении Кабинета министров №1320 от 15 ноября 2022 года сказано, что изменения касаются таких видов помощи:

государственная социальная помощь малообеспеченным семьям;

помощь на детей одиноким матерям;

помощь на детей, над которыми установлена опека или забота;

временная государственная помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или их место жительства неизвестно;

временная государственная социальная помощь работающему лицу, которое достигло общего пенсионного возраста, но не получило права на пенсионную выплату;

государственная социальная помощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;

государственная социальная помощь лицам, не имеющим права на пенсию и лицам с инвалидностью;

льготы для многодетных семей, назначенных ранее с учетом дохода;

справки для бесплатного питания детей из малообеспеченных семей в учебных заведениях.

При этом автоматически выплаты в рамках этих же видов помощи будут начисляться украинцам, которые проживают на оккупированных территориях или в регионах, где продолжаются активные боевые действия.

Остальным украинцам с 1 января 2023 нужно подавать новое заявление, чтобы продлить выплаты. Сделать это можно:

в органах соцзащиты;

в центрах предоставления админуслуг (ЦНАПы);

с уполномоченными представителями общин.

Ранее Фокус рассказывал, что украинцам разрешили обналичивать деньги на кассах супермаркетов, причем такая возможность распространяется и на пенсионные выплаты. Еще 13 декабря замминистра социальной политики Украины Виталий Музыченко отметил, что сейчас такая возможность доступна, в частности, в сети магазинов АТБ. Но еще в самом начале войны эта услуга появилась и в других торговых сетях. Например:

"Сильпо" (до 6000 грн);

"Фора" (до 6000 грн);

FOZZY (до 6000 грн);

VARUS (до 6000 грн);

ЛотОК (до 6000 грн);

Thrash! (до 6000 грн), "Точка" (до 6000 грн).

Также сообщалось, что для некоторых украинских переселенцев доступна финансовая помощь от благотворительной организации BHA&Save the Children. Размер выплат составляет 2,2 тыс. грн, которые будут поступать на банковскую карточку три месяца подряд после подтверждения заявки.