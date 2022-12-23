В Украине меняют схему выплаты соцпомощи: что изменится после нового года
Автоматически выплаты будут начисляться только тем украинцам, которые проживают на оккупированных территориях или в регионах, где продолжаются активные боевые действия.
В Украине с 1 января 2023 года отменят автоматические начисления для некоторых видов социальной помощи. Так, украинцам нужно будет обращаться в соответствующие органы и подавать заявление на продление выплат, сообщается на сайте Правительственного портала.
Отмечается, что в постановлении Кабинета министров №1320 от 15 ноября 2022 года сказано, что изменения касаются таких видов помощи:
- государственная социальная помощь малообеспеченным семьям;
- помощь на детей одиноким матерям;
- помощь на детей, над которыми установлена опека или забота;
- временная государственная помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или их место жительства неизвестно;
- временная государственная социальная помощь работающему лицу, которое достигло общего пенсионного возраста, но не получило права на пенсионную выплату;
- государственная социальная помощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;
- государственная социальная помощь лицам, не имеющим права на пенсию и лицам с инвалидностью;
- льготы для многодетных семей, назначенных ранее с учетом дохода;
- справки для бесплатного питания детей из малообеспеченных семей в учебных заведениях.
При этом автоматически выплаты в рамках этих же видов помощи будут начисляться украинцам, которые проживают на оккупированных территориях или в регионах, где продолжаются активные боевые действия.
Остальным украинцам с 1 января 2023 нужно подавать новое заявление, чтобы продлить выплаты. Сделать это можно:
- в органах соцзащиты;
- в центрах предоставления админуслуг (ЦНАПы);
- с уполномоченными представителями общин.
Ранее Фокус рассказывал, что украинцам разрешили обналичивать деньги на кассах супермаркетов, причем такая возможность распространяется и на пенсионные выплаты. Еще 13 декабря замминистра социальной политики Украины Виталий Музыченко отметил, что сейчас такая возможность доступна, в частности, в сети магазинов АТБ. Но еще в самом начале войны эта услуга появилась и в других торговых сетях. Например:
- "Сильпо" (до 6000 грн);
- "Фора" (до 6000 грн);
- FOZZY (до 6000 грн);
- VARUS (до 6000 грн);
- ЛотОК (до 6000 грн);
- Thrash! (до 6000 грн), "Точка" (до 6000 грн).
Также сообщалось, что для некоторых украинских переселенцев доступна финансовая помощь от благотворительной организации BHA&Save the Children. Размер выплат составляет 2,2 тыс. грн, которые будут поступать на банковскую карточку три месяца подряд после подтверждения заявки.