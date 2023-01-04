Дитячі гроші: як зміниться розмір аліментів у 2023 році

Мінімальний розмір аліментів становить не менше від половини дитячого прожиткового мінімуму, а якщо в аліментника достатній дохід, доведеться платити набагато більшу суму.

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З січня 2023 року в Україні перерахували розміри прожиткових мінімумів, що вплине на розмір аліментів, зокрема. Про це йдеться у Законі України "Про Державний бюджет України на 2023 рік".

Яким буде розмір аліментів у 2023 році

Держава гарантує мінімальний розмір аліментів — 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Виплати призначаються, якщо один з батьків, який платитиме аліменти, не має грошей для великих виплат. У 2023 році суми будуть такими:

дітям віком до 6 років — 1136 грн;

дітям віком від 6 до 18 років — 1416 грн;

дітям віком від 18 — 23 років — 1342 грн.

Водночас рекомендовані виплати у січні-грудні 2023 року на 100% підв'язані до прожиткового мінімуму. Їх призначають, якщо один із батьків, який сплачує аліменти, має достатній дохід:

на дитину до 6 років виплачуватимуть 2272 грн;

на дитину від 6 до 18 років — 2833 грн;

на дитину від 18 до 23 років (якщо вона навчається на стаціонарі) — 2684 грн.

Як покарають, якщо не платити аліменти

За це передбачено відповідальність згідно із Законом України "Про виконавче провадження", з урахуванням Сімейного кодексу України, а саме:

цивільна;

адміністративна (суспільно корисні роботи, обмеження у праві виїзду за кордон, керуванні автомобілем, користуванні зброєю та полюванням);

кримінальна (громадські роботи, домашній арешт та обмеження волі до 2 років).

Нагадаємо, 2023 року в Україні може з'явитися обов'язкове пенсійне накопичення для всіх українців. Як заявив 3 січня 2022 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль, суть нової пенсійної реформи в тому, що всі працевлаштовані українці матимуть свої пенсійні накопичувальні рахунки.

Також Фокус уже розповідав, як система накопичувальних пенсій працюватиме в Україні. Головним чином, пенсійна реформа стосується офіційно зайнятих громадян, адже внески і до накопичувального, і до солідарного фондів за працівників сплачує їхній роботодавець.