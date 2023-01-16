"Дефіцит 30%": Кличко розповів, наскільки реальним є колапс енергосистеми Києва

За словами мера Києва, через знищення російськими військовими критичної інфраструктури України та мінусову температуру повітря ситуація в столиці наближається до критичної.

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Крах енергетичної інфраструктури України через постійні ракетні обстріли ЗС РФ може статися будь-якої секунди. Таку заяву зробив мер Києва Віталій Кличко під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

За його словами, інфраструктура Києва може впасти в будь-яку секунду, оскільки спорадичні ракетні удари Росії поряд із низькими зимовими температурами створюють дедалі більше навантаження.

"Ми не говоримо про колапс, але він може статися будь-якої секунди, (бо, — ред.) російські ракети можуть зруйнувати нашу критичну інфраструктуру в Києві", — сказав Кличко.

Мер Києва уточнив, що вже зараз в українській столиці енергетичний дефіцит становить 30%.

"Наразі в Україні досить холодно, тому жити без електрики й опалення практично неможливо. Ситуація критична. Ми боремося за виживання", — додав Кличко вже в кулуарах щорічних зборів Всесвітнього економічного форуму.

Нагадаємо, 16 січня в ДТЕК розповіли про ситуацію з енергопостачанням у Києві. За словами гендиректора YASNO Сергія Коваленка, сьогодні на столицю було виділено лише 974 МВт електроенергії з необхідних 1600. Ситуація, за його словами, залишається складною.

Виконавчий директор ДПЕК Дмитро Сахарук 15 січня також попередив, що екстрені відключення світла в Україні можуть стати тривалішими. За його словами, побутовим споживачам необхідно готуватися до "важких тижнів", оскільки енергетикам знадобиться багато часу для відновлення зруйнованої інфраструктури.