"Дефицит 30%": Кличко рассказал, насколько реален коллапс энергосистемы Киева

По словам мэра Киева, из-за уничтожения российскими военными критической инфраструктуры Украины и минусовой температуры воздуха ситуация в столице приближается к критической.

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Крах энергетической инфраструктуры Украины из-за постоянных ракетных обстрелов ВС РФ может произойти в любую секунду. Такое заявление сделал мэр Киева Виталий Кличко во время Всемирного экономического форума в Давосе.

По его словам, инфраструктура Киева может рухнуть в любую секунду, поскольку спорадические ракетные удары России наряду с низкими зимними температурами создают все большую нагрузку.

"Мы не говорим о коллапсе, но он может произойти в любую секунду (потому что, — ред.) российские ракеты могут разрушить нашу критическую инфраструктуру в Киеве", — сказал Кличко.

Мэр Киева уточнил, что уже сейчас в украинской столице энергетический дефицит составляет 30%.

"Сейчас в Украине довольно холодно, поэтому жить без электричества и отопления практически невозможно. Ситуация критическая. Мы боремся за выживание", — добавил Кличко уже в кулуарах ежегодного собрания Всемирного экономического форума.

Напомним, 16 января в ДТЭК рассказали о ситуации с энергоснабжением в Киеве. По словам гендиректора YASNO Сергея Коваленко, сегодня на столицу было выделено всего 974 МВт электроэнергии из необходимых 1600. Ситуация, по его словам, остается сложной.

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук 15 января также предупредил, что экстренные отключения света в Украине могут стать более длительными. По его словам, бытовым потребителям необходимо готовиться к "тяжелым неделям", поскольку энергетикам потребуется много времени для восстановления разрушенной инфраструктуры.