Ексголові "Нафтогазу" Коболєву оголосили підозру: у чому він замішаний
Слідство вважає, що ще у травні 2018 року голова правління "Нафтогазу України" проігнорував вимогу законодавства, видавши наказ про преміювання працівників компанії.
Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомило про підозру колишньому голові правління НАК "Нафтогаз України" у справі про премії за перемогу у Стокгольмському арбітражі у суперечці з російським "Газпромом". Про це повідомляє пресслужба відомства.
НАБУ не називає імені підозрюваного, проте мова, найімовірніше, про Андрія Коболєва. Повідомляється, що колишнього голову підприємства підозрюють у заволодінні понад 229 млн грн.
За версією слідства, у травні 2018 року голова правління "Нафтогазу України" всупереч вимогам законодавства видав наказ та преміював працівників компанії. Після цього він отримав майже 261 млн грн. ($10 млн) за екстраординарні досягнення.
"Йдеться про позитивне рішення у справі про контракт купівлі-продажу природного газу у 2009-2019 роках", — зазначили в НАБУ.
Зазначається також, що розмір премії суттєво перевищував нормативно визначені розміри таких виплат — 37,48 млн грн. До того ж за ті ж досягнення колишньому голові правління виплатили премію і в 2017 році у розмірі 12,49 млн грн. Загалом у 2018 році підозрюваному, як вважає слідство, незаконно виплатили завдяки компанії понад 229,25 млн грн.
Нагадаємо, у лютому 2022 року співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) обшукали будинок та офіс колишнього голови "Нафтогазу" Андрія Коболєва.
"Проводяться слідчі дії, детальна інформація буде доступна пізніше", — повідомили у відомстві у коментарі Фокусу.
Андрія Коболєва звільнили з посади голови "Нафтогазу України" 28 квітня 2021 року після рішення Кабміну. Він очолював компанію з березня 2014 року. У "Групі Нафтогаз" тоді різко засудили це рішення Кабінету міністрів, назвавши дії уряду "юридичною маніпуляцією".