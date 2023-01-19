Экс-главе "Нафтогаза" Коболеву объявили подозрение: в чем он замешан

Следствие считает, что еще в мае 2018 года председатель правления "Нафтогаза Украины" проигнорировал требование законодательства, издав приказ о премировании работников компании.

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Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) сообщило о подозрении бывшему председателю правления НАК "Нафтогаз Украины" в деле о премиях за победу в Стокгольмском арбитраже в споре с российским Газпромом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

НАБУ не называет имени подозреваемого, однако речь, вероятнее всего, об Андрее Коболеве. Сообщается, что бывшего главу предприятия подозревают в завладении более 229 млн грн.

По версии следствия, в мае 2018 года председатель правления "Нафтогаза Украины" вопреки требованиям законодательства издал приказ и премировал работников компании. После этого он получил почти 261 млн грн ($10 млн) за экстраординарные достижения.

"Речь идет о положительном решении по делу о контракте купли-продажи природного газа в 2009-2019 годах", — отметили в НАБУ.

Отмечается также, что размер премии существенно превышал нормативно определенные размеры таких выплат – 37,48 млн грн. К тому же за те же достижения бывшему председателю правления выплатили премию и в 2017 году в размере 12,49 млн грн. В целом в 2018 году подозреваемому, как считает следствие, незаконно выплатили за счет компании более 229,25 млн грн.

Напомним, в феврале 2022 года сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) обыскали дом и офис бывшего главы "Нафтогаза" Андрея Коболева.

"Проводятся следственные действия, детальная информация будет доступна позже", — сообщили в ведомстве в комментарии Фокусу..

Андрей Коболев был уволен с должности главы "Нафтогаза Украины" 28 апреля 2021 года после решения Кабмина. Он возглавлял компанию с марта 2014 года. В "Группе Нафтогаз" тогда резко осудили это решение Кабинета министров, назвав действия правительства "юридической манипуляцией".