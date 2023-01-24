Більше безробітних та "диктатура" роботодавця: як зміниться ринок праці у 2023 році

Міжнародна організація праці прогнозує, що чисельність безробітних у всьому зросте на 3 млн осіб, а загальна кількість людей, які не мають роботи, досягне 208 млн осіб.

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Ринок праці 2023 року переживе важку кризу на тлі війни, що триває в Україні. Очікується, що вимоги до претендентів на роботу стануть жорсткішими, кількість безробітних у всьому світі збільшиться, а рівень життя мільярдів людей чекає різко погіршиться. Про це йдеться у доповіді Міжнародної організації праці.

Згідно з прогнозом, у 2023 році чисельність безробітних у світі зросте на 3 млн, а загальна кількість безробітних людей сягне 208 млн осіб. Причому йдеться лише про офіційно зареєстровані безробітні. Водночас наголошується, що світовий ринок досі відновлюється від удару через пандемію COVID-19, а тепер до цієї проблеми додалася війна Україні.

"Навряд чи втрати, завдані під час кризи COVID-19, будуть відновлені до 2025 року", — зазначив директор Дослідницького департаменту МОП та координатор звіту Річард Саманс.

Аналітики доповіді вважають, що ринок масово повернеться до тіньової зайнятості. Причому з 2023 року та в найближчі кілька років на ринку з'явиться "диктатура" роботодавця. Це означає, що найманим працівникам доведеться погоджуватися на жорсткіші умови праці та погоджуватися на низьку зарплату.

"Крім того, оскільки ціни зростають швидше за номінальні трудові доходи, криза вартості життя ризикує призвести до бідності більшої кількості людей", — сказано в доповіді.

До того ж якщо повномасштабна війна між Україною та Росією затягнеться на кілька років, це загрожує ще більшим посиленням усіх негативних проблем у світовій економіці. Людству загрожує тривала доба зниження рівня життя.

Не все так погано: хто буде затребуваний на ринку праці і у кого виростуть зарплати у 2023 році

Як свідчить опитування серед HR-фахівців із 37 компаній малого, середнього та великого бізнесу, проведенням займався кадровий портал Work.ua серед HR-фахівців із 37 компаній малого, середнього та великого бізнесу, більшість роботодавців у 2023 році планує переглядати зарплати та їх зростання може становити від 8% до 30% залежно від ситуації в Україні та рівня конкуренції за фахівців. Про це йдеться у матеріалі Фокусу "Вийти на новий рівень. Як і скільки зароблятимуть українці у 2023 році".

Керівний партнер консалтингової компанії Osoba Максим Розгон вважає, що якщо ситуація на фронті не погіршуватиметься, то ситуація на ринку праці почне змінюватись у позитивний бік уже у березні-квітні.

"У разі реалізації позитивного сценарію, вже до кінця наступного року ми матимемо навіть кадровий голод за певними вакансіями", — зазначає Максим Розгон.

Експерт вважає, що зростання зарплат у 2023 році насамперед відбудеться у сферах, пов'язаних із відновленням країни, а саме:

будівництво;

енергетика;

медицина;

військово-промисловий комплекс (ВПК);

виробництво високотехнологічних товарів;

агропромисловий комплекс (АПК);

переробка агропродукції.

Раніше Фокус розповідав, що за даними Міністерства економіки, нині рівень безробіття в Україні становить близько 30%, роботу шукають 2 млн українців усередині країни та ще 2,7 млн людей, які виїхали за кордон через війну, але готові повернутися працювати.

Також нагадаємо, що Фокус аналізував, як подорожчало життя в Україні у 2022 році і на які товари та послуги найбільше зросли ціни.