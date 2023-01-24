Больше безработных и "диктатура" работодателя: как изменится рынок труда в 2023 году

Международная организация труда прогнозирует, что численность безработных во всем вырастет на 3 млн человек, а общее количество людей, не имеющих работы, достигнет 208 млн.

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Рынок труда в 2023 году переживет тяжелый кризис на фоне продолжающейся войны в Украине. Ожидается, что требования к соискателям работы станут более жесткими, количество безработных во всем мире увеличится, а уровень жизни миллиардов людей ждет резко ухудшится. Об этом сказано в докладе Международной организации труда.

Согласно прогнозу, в 2023 году численность безработных в мире вырастет на 3 млн, а общее количество безработных людей достигнет 208 млн человек. Причем речь идет только об официально зарегистрированных безработных. При этом отмечается, что мировой рынок до сих пор восстанавливается от удара в связи с пандемией COVID-19, а теперь к этой проблеме добавилась война Украине.

"Вряд ли потери, понесенные во время кризиса COVID-19, будут восстановлены до 2025 года", — отметил директор Исследовательского департамента МОТ и координатор отчета Ричард Саманс.

Аналитики доклада считают, что рынок массово вернется к теневой занятости. Причем с 2023 года и в ближайшие несколько лет на рынке появится "диктатура" работодателя. Это значит, что наемным работникам придется соглашаться на более жесткие условия труда и соглашаться на низкую зарплату.

"Кроме того, поскольку цены растут быстрее номинальных трудовых доходов, кризис стоимости жизни рискует привести к бедности большего количества людей", — сказано в докладе.

К тому же, если полномасштабная война между Украиной и Россией затянется на несколько лет — это грозит еще большим усугублением всех негативных проблем в мировой экономике. Человечеству грозит длительная эпоха снижения уровня жизни.

Не все так плохо: кто будет востребован на рынке труда и у кого вырастут зарплаты в 2023 году

Как свидетельствует опрос среди HR-специалистов из 37 компаний малого, среднего и крупного бизнеса, проведением занимался кадровый портал Work.ua среди HR-специалистов из 37 компаний малого, среднего и крупного бизнеса, большинство работодателей в 2023 году планируют пересматривать зарплаты и их рост может составить от 8% до 30% в зависимости от ситуации в Украине и уровня конкуренции за специалистов. Об этом говорится в материале Фокуса "Выйти на новый уровень. Как и сколько будут зарабатывать украинцы в 2023 году".

Управляющий партнер консалтинговой компании Osoba Максим Розгон считает, что если ситуация на фронте не будет ухудшаться, то ситуация на рынке труда начнет меняться в позитивную сторону уже в марте-апреле.

"В случае реализации положительного сценария, уже к концу следующего года мы будем иметь даже кадровый голод по определенным вакансиям", — отмечает Максим Розгон.

Эксперт считает, что рост зарплат в 2023 году, прежде всего, произойдет в сферах, связанных с восстановлением страны, а именно:

строительство;

энергетика;

медицина;

военно-промышленный комплекс (ВПК);

производство высокотехнологичных товаров;

агропромышленный комплекс (АПК), переработка агропродукции.

Ранее Фокус рассказывал, что по данным Министерства экономики, сейчас уровень безработицы в Украине составляет около 30%, работу ищут 2 млн украинцев внутри страны и еще 2,7 млн человек, выехавших за границу из-за войны, но готовых вернуться работать.

Также напомним, что Фокус анализировал, как подорожала жизнь в Украине в 2022 году и на какие товары и услуги более всего выросли цены.