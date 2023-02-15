Фейки, фішинг, крадіжка грошей із карт: у кібершахрайства в Україні російське коріння

Як під час повномасштабної війни змінилися масштаби злочинності в інтернеті, хто найчастіше стає жертвою та які методи найчастіше використовують зловмисники.

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Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україні значно зросла кількість випадків кібершахрайства. Про це повідомили учасники спільного пресбрифінгу РНБО, НБУ та "Київстар", який пройшов у Нацбанку 15 лютого 2023 року.

Як зазначив Сергій Демедюк, заступник секретаря РНБО України, агресор використовує будь-які інструменти, щоб заподіяти якомога більше шкоди нашій державі, та застосовує гібридні засоби, зокрема кібершахрайство. Найпопулярнішим методом кібершахраїв під час війни став фішинг — збір персональної інформації громадян, у тому числі необхідної для доступу до фінансових акаунтів і облікових записів.

"Нові шахрайські схеми модифікуються зловмисниками під поточні обставини. І найпоширенішим видом шахрайства минулого року стали обіцянки фейкової допомоги для незахищених верств населення, — розповів Олексій Шабан, заступник Голови НБУ. — Злочинці створюють фейкові сайти, маскуючи їх під портал Каінету Міністрів, міжнародних організацій, платформи "єДопомога", "Дія" тощо, та користуються тим, що громадяни не можуть перевірити справжність цих ресурсів”.

Шабан додав, що головна мета зловмисників — персональні дані, які дають змогу отримати доступ до банківських рахунків жертв. Пояснимо наочно, що таке фішинг і як він працює:

потенційна жертва отримує фішингове посилання електронною поштою, у коментарях у соціальних мережах, СМС повідомленнях, месенджерах;

спокусившись обіцяною виплатою фінансової допомоги, переходить за посиланням;

на фейковій сторінці офіційної чи благодійної організації нібито для отримання фінансової допомоги надає свій номер телефону, пароль і логін інтернет-банкінгу, номер картки тощо;

зловмисники, скориставшись отриманими даними, крадуть гроші з банківської картки жертви.

[ + – ] Номер фінансового телефону, пароль і логін інтернет-банкінгу, номер і CVC-код картки — конфіденційна інформація, яку не можна передавати Фото: Getty Images

Сергій Демедюк уточнив, що жертвами кібершахрайства часто стають соціально незахищені верстви громадян — люди похилого віку або молоде покоління, які не має навичок кібергігієни. Тобто втрат ризикують зазнати ті, хто спокушається обіцяною грошовою допомогою через своє незавидне матеріальне становище та недосвідченість у фінансових питаннях.

Масштаби такої злочинної діяльності вражають. "Сотні тисяч українців уже стали жертвами кібершахрайства. Збитки від зловмисників у грошовому еквіваленті вимірюються десятками мільйонів гривень щодня", — повідомив Сергій Демедюк.

Олексій Шабан додав, що минулого року НБУ виявив близько 4500 фішингових ресурсів, що значно більше, ніж у 2021 році. У грошовому вираженні у 2021 році громадяни через кіберзлочинців втратили близько 200 млн грн. Точну інформацію щодо 2022 року в НБУ лише збирають і обіцяють оприлюднити в березні 2023 року. Але, на жаль, втрати, мабуть, будуть більшими. Утім, справжні масштаби кіберзлочинів важко встановити ще й тому, що більшість жертв воліє не повідомляти про це.

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Виманюють мільйони: чому відключення світла не стали перепоною для шахрайства

Відповідаючи на запитання ЗМІ, Сергій Демедюк уточнив, що в багатьох випадках викрадені кошти неможливо заблокувати в режимі реального часу, оскільки вони перераховуються на території, не підконтрольні правоохоронним органам України. Проте в юрисдикції України банки блокують такі кошти на рахунках злочинців, і під час розслідування злочинів гроші повертаються.

"Дякуючи нашим колегам із правоохоронних органів, ми розуміємо, що ці дії координуються, спрямовуються та фінансуються спецслужбами РФ. Тобто, крім збройної агресії проти України й українців, ведеться гібридна та фінансова війна", — приходить до висновку Олексій Шабан.

Нагадаємо, з жовтня 2022 року мільйони українських сімей через ракетні обстріли РФ регулярно залишаються без світла, зв'язку й тепла. Однак, крім енергетичного тероризму, Росія також застосовує менш очевидний кібертероризм, який не повинен залишатися безкарним.

"Важливі кроки, які ми зробили, дозволять нам не лише викрити злочинців, а документувати їхню злочинну роль, виявляти тих, хто стоїть за цим, і притягувати до відповідальності не лише виконавців, а й органи та країни, які фактично підтримують цю злочинну діяльність", — висловив сподівання Сергій Демедюк.

Раніше Фокус повідомляв, що в листопаді 2022 року Парламентська асамблея НАТО визнала Росію державою-терористом і закликала створити Міжнародний трибунал, що дозволяє засудити не лише виконавців воєнних злочинів, а й найвище керівництво РФ.