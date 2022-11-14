Виманюють мільйони: чому відключення світла не стали перепоною для шахрайства

У банках кажуть, що в деяких випадках відключення електроенергії можуть ускладнити життя шахраїв, але останніми місяцями фіксуються сотні атак на банківські системи, а також висока активність телефонного шахрайства.

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Віялові відключення можуть впливати на питання кібербезпеки, проте банки регулярно удосконалять свої системи, щоб дати відсіч наполегливим кіберзлочинцям. Про це пише Фокус у новій статті "Кібершахраям світло не потрібне. Як відключення електроенергії впливають на злочинність".

Директорка із ризиків – головна ризик-менеджерка банку "Південний" Вікторія Скоч каже, що спроби проведення кібератак на банківські установи та критичну інфраструктуру проводяться постійно, а банківські центри обробки даних, засоби безпеки зарезервовані та забезпечені електроживленням. "Щодо шахраїв, то клієнтам постійно потрібно бути пильними щодо ризику соціальної інженерії, особливо шахрайства на майданчиках електронної торгівлі, додатково перевіряти оголошення щодо збору коштів та дотримуватися рекомендацій банку з безпеки паролів, пін-кодів та іншої конфіденційної інформації", — нагадує експертка.

[ + – ] У банках попереджають: не потрібно розголошувати через телефон дані своєї платіжної картки та рахунки Фото: Pexels

Деякі банківські експерти впевнені, що відключення електроенергії ускладнили життя шахраїв. "Відключення від електроенергії та пов'язані з цим перебої зі зв'язком не полегшують, а навпаки, ускладнюють активність хакерам та шахраям, оскільки обмежують їх доступ до електронних банківських сервісів. Але в умовах відключень від електроенергії слід звернути особливу увагу на підключення до сумнівних або ненадійних Wi- Fi мереж, адже шахраї можуть за допомогою таких хотспотів збирати дані або підставляти користувачам фішингові сайти. Намагайтеся взагалі не підключатися до таких мереж або не здійснювати там фінансові та банківські операції", — попереджає Віктор Гальчинський, директор департаменту комунікацій Кредобанку.

Експерти вважають, що за останні роки банки суттєво досягли успіху в питанні кіберзахисту, тож клієнтам особливо переживати за свої рахунки не варто. "За останні кілька років захист ІТ-інфраструктури банків, та й не тільки банків, суттєво посилився. З цього боку ризики для клієнтів банків, на мій погляд, дуже незначні", — каже Олексій Карчажкін, заступник голови правління Юнекс Банку.

Основними способами шахрайства в країні залишаються телефонні дзвінки шахраїв клієнтам банків із повідомленням про заблоковану картку, коли злочинці виманюють у жертви важливі конфіденційні дані, а потім "обчищають" рахунок транзакціями зі списання коштів. Нещодавно Кіберполіція повідомила, що викрила схему, де двоє фігурантів обдурили громадян, вдаючись до телефонного шахрайства. За даними поліції, злочинці телефонували громадянам і під виглядом працівників служби безпеки банків випитували інформацію про їхні картки. "Зловмисники збирали відомості про фінансові номери та паролі для авторизації в онлайн-банкінгу. Отримавши необхідні дані, правопорушники входили до особистих кабінетів у додатках банків і привласнювали гроші потерпілих", — зазначили в Кіберполіції.

Нагадаємо, у Мелітополі шахраї організували нову схему, виманюючи гроші у родичів викрадених окупантами українців.

Раніше Фокус писав, що у воєнний час зловмисники почали спекулювати на тему надання державної допомоги громадянам, які постраждали від бойових дій.