Выманивают миллионы: почему отключения света не стали преградой для мошенничества

В банках говорят, что в отдельных случаях отключения электроэнергии могут усложнить жизнь мошенников, но в последние месяцы фиксируются сотни атак на банковские системы, а также высокая активность телефонного мошенничества.

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Веерные отключения могут влиять на вопросы кибербезопасности, однако банки регулярно усовершенствуют свои системы, чтобы дать отпор настойчивым киберпреступникам. Об этом пишет Фокус в новой статье "Кибермошенникам свет не нужен. Как отключения электроэнергии влияют на преступность".

Директор по рискам – главный риск-менеджер банка "Пивденный" Виктория Скоч говорит, что попытки проведения кибератак на банковские учреждения и критическую инфраструктуру проводятся постоянно, а банковские центры обработки данных, средства безопасности зарезервированы и обеспечены электропитанием. "Что касается мошенников, то клиентам постоянно нужно быть бдительными по риску социальной инженерии, особенно мошенничества на площадках электронной торговли, дополнительно проверять объявления по сбору средств и придерживаться рекомендаций банка по безопасности паролей, пин-кодов и другой конфиденциальной информации", — напоминает эксперт.

[ + – ] В банках предупреждают: не нужно разглашать по телефону данные своей платежной карты и счета Фото: Pexels

Некоторые банковские эксперты уверены, что отключения от электроэнергии усложнили жизнь мошенников. "Отключение от электроэнергии и связанные с этим перебои со связью не облегчают, а наоборот, усложняют активность хакерам и мошенникам, поскольку ограничивают их доступ к электронным банковским сервисам. Но в условиях отключений от электроэнергии следует обратить особое внимание на подключение к сомнительным или ненадежным Wi-Fi сетям, ведь мошенники могут с помощью таких хотспотов собирать данные или подставлять пользователям фишинговые сайты. Старайтесь вообще не подключаться к таким сетям или не осуществлять там финансовые и банковские операции", — предупреждает Виктор Гальчинский, директор департамента коммуникаций Кредобанка.

Эксперты считают, что за последние годы банки существенно преуспели в вопросе киберзащиты, так что клиентам особенно переживать за свои счета не стоит. "За последние несколько лет защита IT-инфраструктуры банков, да и не только банков, существенно усилилась. С этой стороны риски для клиентов банков, на мой взгляд, очень незначительны", — говорит Алексей Карчажкин, заместитель председателя правления Юнекс Банка.

Основными способами мошенничества в стране остаются телефонные звонки мошенников клиентам банков с сообщением о заблокированной карте, когда преступники выманивают у жертвы важные конфиденциальные данные, а затем "обчищают" счет транзакциями по списанию средств. Совсем недавно Киберполиция сообщила, что разоблачила схему, где двое фигурантов обманули граждан, прибегая к телефонному мошенничеству. По данным полиции, преступники звонили по телефону гражданам и под видом работников службы безопасности банков выспрашивали информацию об их карточках. "Злоумышленники собирали сведения о финансовых номерах и паролях для авторизации в онлайн-банкинге. Получив необходимые данные, правонарушители входили в личные кабинеты в приложениях банков и присваивали деньги потерпевших", — отметили в Киберполиции.

Напомним, в Мелитополе мошенники организовали новую схему, выманивая деньги у родственников похищенных оккупантами украинцев.

Ранее Фокус писал, что в военное время злоумышленники начали спекулировать на теме оказания государственной помощи гражданам, которые пострадали в результате боевых действий.