В Мелитополе мошенники пишут семьям похищенных украинцев и требуют деньги, — СМИ (фото)
По информации местных журналистов, аферисты связываются с родственниками и предлагают "помочь" освобождению за материальное вознаграждение в 8 тыс. грн.
В Мелитополе мошенники организовали новую схему, выманивая деньги у родственников похищенных оккупантами украинцев. Об этом пишет местное украинское издание "Риа-Мелитополь".
"В городе похищают людей и увозят в неизвестном направлении. Родственники пропавших обращаются к оккупационным властям, но никакой информации получить не могут", — рассказывают журналисты.
Аферисты стали связываться с такими семьями по обнародованным в интернете телефонам и предлагать "помощь" в освобождении.
В качестве примера издание опубликовало переписку девушки одного из похищенных в городе местных жителей с аферистами. Злоумышленники потребовали за свою "помощь" 8 тыс. грн. При этом они заверили, что с похищенным все нормально, он по-прежнему находится в Мелитополе и может оказаться на свободе "сегодня".
Местная жительница через знакомых смогла выяснить, что ей написала супружеская пара, которая решила таким образом "зарабатывать" на своих земляках, оказавшихся в сложном положении.
Также журналисты опубликовали листовку с официальными рекомендациями для людей, чьи родственники пропали без вести или были похищены оккупантами.
Напомним, ВС РФ начали подготовку к уличным боям в Мелитополе. Российские войска не выпускают людей из города, чтобы потом прикрываться ими во время боестолкновений с украинской армией.
Ранее Фокус писал, что под Мелитополем взорвали мост, по которому оккупанты перегоняли технику. Взрыв прогремел в оккупированном селе Любимовка Запорожской области. Захватчики использовали железнодорожную ветку для переброски составов с оружием и техникой на фронт.