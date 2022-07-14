У Мелітополі шахраї пишуть сім'ям викрадених українців і вимагають гроші, — ЗМІ (фото)

За інформацією місцевих журналістів, аферисти зв'язуються з родичами та пропонують "допомогти" звільненню за матеріальну винагороду в розмірі 8 тис. грн.

У Мелітополі шахраї організували нову схему, виманюючи гроші в родичів викрадених окупантами українців. Про це пише місцеве українське видання "Ріа-Мелітополь".

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"У місті викрадають людей і відвозять у невідомому напрямку. Родичі зниклих звертаються до окупаційної влади, але жодної інформації отримати не можуть", — розповідають журналісти.

Аферисти почали зв'язуватися з такими сім'ями за оприлюдненими в інтернеті телефонами та пропонувати "допомогу" у звільненні.

Як приклад видання опублікувало листування дівчини одного з викрадених у місті місцевих жителів із аферистами. Зловмисники вимагали за свою "допомогу" 8 тис. грн. При цьому вони запевнили, що з викраденим усе нормально, він, як і раніше, перебуває в Мелітополі та може опинитися на волі "сьогодні".

[ + – ] Листування мешканки Мелітополя з аферистами

Місцева мешканка через знайомих змогла з'ясувати, що їй написало подружжя, яке вирішило таким чином "заробляти" на своїх земляках, які опинилися в складному становищі.

Також журналісти опублікували листівку з офіційними рекомендаціями для людей, чиї родичі зникли безвісти або були викрадені окупантами.

Нагадаємо, ЗС РФ розпочали підготовку до вуличних боїв у Мелітополі. Російські війська не випускають людей із міста, щоб потім прикриватися ними під час зіткнень із українською армією.

Раніше Фокус писав, що під Мелітополем підірвали міст, яким окупанти переганяли техніку. Вибух пролунав в окупованому селі Любимівка Запорізької області. Загарбники використовували залізничну гілку для перекидання поїздів зі зброєю і технікою на фронт.