Щоб менше грошей вкрали: в Україні готують механізм для захисту громадян від шахраїв

Під час повномасштабної війни в Україні почастішали випадки кіберзлочинів. Проте низка інтернет-провайдерів уже застосовує механізм, який допомагає зберегти кошти українців від кіберзлочинців.

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Найбільш поширеним методом кібершахраїв під час повномасштабної війни став фішинг — збір персональних даних громадян, такі як номер фінансового телефону, пароль і логін інтернет-банкінгу, номер та CVC код банківської картки. Заволодіння цією конфіденційною інформацією відкриває для злочинців можливість викрадення грошей з рахунків українців. Про це повідомили учасники спільного пресбрифінгу РНБО, НБУ та компанії "Київстар", який відбувся у Нацбанку 15 лютого 2023 року.

Зазвичай потенційні жертви отримують фішингові посилання у різноманітних онлайн-розсилках і спокусившись нібито обіцяними українцям під час війни щедрими виплатами, переходять на фейкові сторінки. Там нібито для переказу допомоги громадяни залишають свої особисті дані.

"Ми спільно з НБУ та великими провайдерами інтернет-послуг ["Київстар", "Воля", "Датагруп"] вирішили впровадити проєкт, щоб захистити громадян від таких посилань в автоматичному режимі. Головна його мета — не дати користувачам перейти на фішинговий сайт шляхом їх перенаправлення на сторінки з попередженням про те, що цей сайт використовується зловмисниками", — анонсував нову ініціативу Сергій Демедюк, заступник секретаря РНБО України.

За словами Демедюка, такий проєкт в Україні досить успішно працює уже понад місяць, завдяки чому в автоматичному режимі вдалося знешкодити понад 100 тис. фішингових посилань.

Олексій Шабан, заступник голови НБУ нагадав, що Нацбанк продовжує проводити просвітницьку діяльність, спрямовану на підвищення кібергігієни та фінансову поінформованість громадян. Проте масштаби, яких набула кіберзлочинність у минулому році, спонукали задуматися над створенням дієвого механізму захисту. Вивчивши міжнародний досвід вирішили вдатися до автоматичного блокування фішингових сайтів.

[ + – ] Кіберзлочинність в Україні під час війни найчастіше має російське походження

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Фейки, фішинг, крадіжка грошей із карт: у кібершахрайства в Україні російське коріння

Тобто, як пояснив Шабан, фахівці НБУ моніторять мережу — не лише інтернет-сайти, а й посилання, які поширюються в СМС-повідомленнях і телеграмі — виявляють фішингові ресурси та вносять їх у відповідну систему. Від виявлення шкідливого посилання до блокування фішингового сайту на державному рівні проходить лише 15 хвилин. Після такого блокування людина, яка намагається перейти за небезпечним посиланням, отримає попередження: "Ви намагаєтеся відвідати сторінку ціль якої отримати вашу чутливу інформацію".

Шабан додає, що впроваджена система передбачає можливість оскарження внесення будь-якого ресурсу до списку заблокованих. Проте за місяць роботи проєкту жодна така скарга не надійшла.

Першим великим провайдером, який приєднався до проєкту, стала компанія "Київстар". Потім додалися провайдери "Воля" та "Датагруп". Надалі планується запровадити ініціативу на державному рівні, щоб механізм блокування небезпечних посилань працював у всіх інтернет-провайдерів, які представлені на території України.

Нагадаємо, як повідомляв Фокус напередодні повномасштабного вторгнення, для підвищення рівня фінансової грамотності громадян Нацбанк спільно з Департаментом Кіберполіції з 14 лютого 2022 року запустив соціально-просвітницьку кампанію ШахрайГудбай, яка знайомить з основними правилами кібергігієни. Вже тоді видання прогнозувало активізацію кібершахрайства.

Також Фокус із посиланням на вищезгаданий пресбрифінг повідомляв, що кібершахрайство в Україні під час війни має російське коріння і докладно описував, як працює фішинг.