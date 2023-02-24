Крила "Нової пошти": як оператор обирає аеропорти в Європі для маршрутів своєї авіакомпанії

Незважаючи на повномасштабну війну, провідний логістичний оператор "Нова пошта" не відмовляється від реалізації всіх своїх проєктів. Планами щодо майбутнього авіакомпанії Supernova Airlines в інтерв'ю Фокус поділився операційний директор "Нової пошти" Євген Тафійчук.

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Група компаній "Нова пошта" продовжує розвивати авіакомпанію Supernova Airlines, яку започаткували незадовго до повномасштабного російського вторгнення 1 жовтня 2021 року. Як повідомив в інтерв'ю Фокусу операційний директор "Нової пошти" Євген Тафійчук, авіакомпанія Supernova Airlines, незважаючи на війну та зміну нормативів, у Державіаслужбі змогла отримати сертифікат експлуатанта. Цей документ дає компанії право на польоти.

Ще одним викликом для Supernova Airlines стала відмова власника літаків Boeing, на які розраховувала компанія від співпраці із Supernova Airlines із фінансових міркувань. Але, як повідомив Євген Тафійчук, у Supernova Airlines вирішили почати з перевезення вантажів з Європи на АН-26, які мають сертифікацію в Україні. АН-26 — транспортний літак, розроблений в українському КБ Антонов. Його максимально допустиме завантаження становить 5,5 тонн.

"Зараз ми шукаємо хаб у Європі серед аеропортів, що знаходяться біля кордонів з Україною, і з двома з них уже ведемо переговори. Ми плануємо здійснювати кілька рейсів на тиждень та завантажувати свої літаки в обидва напрямки: в Україні та з України в Європу", — поділився планами компанії в інтерв'ю Фокусу Євген Тафійчук.

[ + – ] Операційний директор "Нової пошти" Євген Тафійчук Фото: Нова Пошта

Про які саме аеропорти йдеться — у "Новій пошті" поки що не розголошують. Але в одній зі своїх попередніх публікацій Фокус назвав такі ТОП 10 аеропортів біля кордонів України:

Варшава (Польща): аеропорт імені Фредеріка Шопена (Lotnisko Chopina w Warszawie);

Варшава (Польща): аеропорт Варшава-Модлін (Port Lotniczy Warszawa/Modlin);

Жешув (Польща): аеропорт Жешув-Ясенка (Rzeszow-Jasionka Airport);

Люблін (Польща): аеропорт Люблін (Port Lotniczy Lublin);

Краків (Польща): аеропорт Краків-Баліце імені Івана Павла ІІ (John Paul II International Airport Kraków-Balice);

Катовіце (Польща): аеропорт Катовіце-Пижовіце (Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice);

Будапешт (Угорщина): аеропорт імені Ференца Ліста (Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér);

Кишинів (Молдова): аеропорт Кишинева (Aerportul Internaţional Chisinău);

Сучава (Румунія): аеропорт ім. Штефана Великого (Aeroportul International "tefan cel Mare" Suceava);

Кошице (Словаччина): аеропорт Кошице (Medzinárodné letisko Košice).

Саме ці аеропорти українці найчастіше використовують під час війни для перельотів, адже з 24 лютого 2022 року небо України залишається закритим для цивільної авіації. Враховуючи, що "Нова пошта" зараз активно розгортає мережу відділень у Польщі, Фокус припускає, що хабом для Supernova Airlines стане один із перелічених вище польських аеропортів.

У своєму інтерв'ю Фокусу Євген Тафійчук також розповідає, як на бізнес "Нової пошти" вплинуло повномасштабне вторгнення Росії та розвиток міжнародного спрямування.

Раніше Фокус з'ясовував, коли і за яких обставин з аеропортів України вилетять перші літаки.