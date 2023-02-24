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Экономика

Крылья "Новой пошты": как оператор выбирает аэропорты в Европе для маршрутов своей авиакомпании

АН-26
Фото: Википедия | АН-26. Именно такие самолеты украинского производства Supernova Airlines планирует использовать для первых полетов

Несмотря на полномасштабную войну ведущий логистический оператор "Нова пошта" не отказывается от реализации всех своих проектов. Планами относительно будущего авиакомпании Supernova Airlines в интервью Фокусу поделился операционный директор "Новой пошты" Евгений Тафийчук.

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Группа компаний "Нова пошта" продолжает развивать авиакомпанию Supernova Airlines, которую основали незадолго до полномасштабного российского вторжения 1 октября 2021 года. Как сообщил в интервью Фокусу операционный директор "Новой пошты" Евгений Тафийчук, авиакомпания Supernova Airlines, несмотря на войну и изменение нормативов, в Госавиаслужбе смогла получить сертификат эксплуатанта. Этот документ дает компании право на полеты.

Еще одним вызовом для Supernova Airlines стал отказ владельца самолетов Boeing, на которые рассчитывала компания, от сотрудничества с Supernova Airlines по финансовым соображениям. Но, как сообщил Евгений Тафийчук, в Supernova Airlines решили начать с перевозки грузов из Европы на АН-26, у которых есть сертификация в Украине. АН-26 — транспортный самолет, разработанный в украинском КБ Антонов. Его максимально допустимая загрузка составляет 5,5 тонны.

"Сейчас мы ищем хаб в Европе среди аэропортов, которые находятся у границ с Украиной, и с двумя из них уже ведем переговоры. Мы планируем осуществлять несколько рейсов в неделю и загружать свои самолеты в оба направления: в Украине и из Украины в Европу", — поделился планами компании в интервью Фокусу Евгений Тафийчук.

Евгений Тафийчук, Нова Пошта Fullscreen
Операционный директор "Новой пошты" Евгений Тафийчук
Фото: Нова Пошта

О каких именно аэропортах идет речь — в "Новой поште" пока не разглашают. Но в одной из своих предыдущих публикаций Фокус назвал следующие ТОП-10 аэропортов возле границ Украины:

  • Варшава (Польша): аэропорт имени Фредерика Шопена (Lotnisko Chopina w Warszawie);
  • Варшава (Польша): аэропорт Варшава-Модлин (Port Lotniczy Warszawa/Modlin);
  • Жешув (Польша): аэропорт Жешув-Ясенко (Rzeszow-Jasionka Airport);
  • Люблин (Польша): аэропорт Люблин (Port Lotniczy Lublin);
  • Краков (Польша): аэропорт Краков-Балице имени Иоанна Павла II (John Paul II International Airport Kraków-Balice);
  • Катовице (Польша): аэропорт Катовице-Пижовице (Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice);
  • Будапешт (Венгрия): аэропорт имени Ференца Листа (Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér);
  • Кишинев (Молдова): аэропорт Кишинева (Aerportul Internaţional Chişinău);
  • Сучава (Румыния): аэропорт им. Штефана Великого (Aeroportul International "Ștefan cel Mare" Suceava);
  • Кошице (Словакия): аэропорт Кошице (Medzinárodné letisko Košice).

Именно эти аэропорты украинцы чаще используют во время войны для перелетов, ведь с 24 февраля 2022 года небо Украины остается закрытым для гражданской авиации. Учитывая, что "Нова пошта" сейчас активно разворачивает сеть отделений в Польше, Фокус делает предположение, что хабом для Supernova Airlines станет один из вышеперечисленных польских аэропортов.

В своем интервью Фокусу Евгений Тафийчук также рассказывает, как на бизнес "Новой пошти" повлияло полномасштабное вторжение России и развитие международного направления.

Ранее Фокус выяснял, когда и при каких обстоятельствах из аэропортов Украины улетят первые самолеты.