Крылья "Новой пошты": как оператор выбирает аэропорты в Европе для маршрутов своей авиакомпании

Несмотря на полномасштабную войну ведущий логистический оператор "Нова пошта" не отказывается от реализации всех своих проектов. Планами относительно будущего авиакомпании Supernova Airlines в интервью Фокусу поделился операционный директор "Новой пошты" Евгений Тафийчук.

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Группа компаний "Нова пошта" продолжает развивать авиакомпанию Supernova Airlines, которую основали незадолго до полномасштабного российского вторжения 1 октября 2021 года. Как сообщил в интервью Фокусу операционный директор "Новой пошты" Евгений Тафийчук, авиакомпания Supernova Airlines, несмотря на войну и изменение нормативов, в Госавиаслужбе смогла получить сертификат эксплуатанта. Этот документ дает компании право на полеты.

Еще одним вызовом для Supernova Airlines стал отказ владельца самолетов Boeing, на которые рассчитывала компания, от сотрудничества с Supernova Airlines по финансовым соображениям. Но, как сообщил Евгений Тафийчук, в Supernova Airlines решили начать с перевозки грузов из Европы на АН-26, у которых есть сертификация в Украине. АН-26 — транспортный самолет, разработанный в украинском КБ Антонов. Его максимально допустимая загрузка составляет 5,5 тонны.

"Сейчас мы ищем хаб в Европе среди аэропортов, которые находятся у границ с Украиной, и с двумя из них уже ведем переговоры. Мы планируем осуществлять несколько рейсов в неделю и загружать свои самолеты в оба направления: в Украине и из Украины в Европу", — поделился планами компании в интервью Фокусу Евгений Тафийчук.

[ + – ] Операционный директор "Новой пошты" Евгений Тафийчук Фото: Нова Пошта

О каких именно аэропортах идет речь — в "Новой поште" пока не разглашают. Но в одной из своих предыдущих публикаций Фокус назвал следующие ТОП-10 аэропортов возле границ Украины:

Варшава (Польша): аэропорт имени Фредерика Шопена (Lotnisko Chopina w Warszawie);

Варшава (Польша): аэропорт Варшава-Модлин (Port Lotniczy Warszawa/Modlin);

Жешув (Польша): аэропорт Жешув-Ясенко (Rzeszow-Jasionka Airport);

Люблин (Польша): аэропорт Люблин (Port Lotniczy Lublin);

Краков (Польша): аэропорт Краков-Балице имени Иоанна Павла II (John Paul II International Airport Kraków-Balice);

Катовице (Польша): аэропорт Катовице-Пижовице (Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice);

Будапешт (Венгрия): аэропорт имени Ференца Листа (Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér);

Кишинев (Молдова): аэропорт Кишинева (Aerportul Internaţional Chişinău);

Сучава (Румыния): аэропорт им. Штефана Великого (Aeroportul International "Ștefan cel Mare" Suceava);

Кошице (Словакия): аэропорт Кошице (Medzinárodné letisko Košice).

Именно эти аэропорты украинцы чаще используют во время войны для перелетов, ведь с 24 февраля 2022 года небо Украины остается закрытым для гражданской авиации. Учитывая, что "Нова пошта" сейчас активно разворачивает сеть отделений в Польше, Фокус делает предположение, что хабом для Supernova Airlines станет один из вышеперечисленных польских аэропортов.

В своем интервью Фокусу Евгений Тафийчук также рассказывает, как на бизнес "Новой пошти" повлияло полномасштабное вторжение России и развитие международного направления.

Ранее Фокус выяснял, когда и при каких обстоятельствах из аэропортов Украины улетят первые самолеты.