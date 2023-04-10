Мін'юст США недостатньо стежив за санкціями проти РФ до вторгнення в Україну, – ЗМІ

У період із січня 2014 року до лютого 2022 року зареєстрували 14 кримінальних проваджень, пов'язаних з Україною. Вони стосувалися порушень експортного контролю.

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Санкції, запроваджені проти Росії з 2014 року, недостатньо контролювалися представниками Міністерства юстиції Сполучених Штатів. Про це 10 квітня повідомило видання Politico.

Відомство нібито проводило обережну політику з цього питання. Жорстку позицію Мін'юст США зайняв лише після вторгнення військ РФ у лютому 2022 року.

Журналісти видання проаналізували застосування американськими урядовцями санкційних заходів експортного контролю та різного типу обмежень, що спрямовані проти Росії, яка розв'язала майже десятирічну війну проти України. Дані досліджень стосуються сотень сторінок судових матеріалів та інших записів, а також розмови з десятком колишніх американських чиновників.

Результати досліджень демонструють, що Білий дім з 2014 року запровадив кілька хвиль санкційних заходів РФ через початок бойових дій проти України. За часів президенства Барака Обами та Дональда Трампа відомство не приділяло достатньо уваги переслідуванню порушників санкцій, пов'язаних із військовим вторгненням. При цьому Мін'юст США порушив не надто велику кількість справ у цьому питанні до повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Загалом видання зафіксувало 14 кримінальних проваджень у період із січня 2014 року до лютого 2022 року. Певна їхня кількість з Україною була пов'язана лише дотично. Розслідування стосувалося порушень експортного контролю та інших передбачуваних злочинів, які були вчинені до вторгнення 2014 року. Вони могли бути пов'язані з війною, а також іншими порушеннями.

Як повідомляв Мінфін РФ 7 квітня, показники дефіциту федерального бюджету РФ у першому кварталі 2023 року вийшли на рівень у 2,4 трлн рублів (28,9 млрд доларів). Значні витрати на війну проти нашої держави та санкції щодо найважливіших експортних постачань газу і нафти РФ серйозно вдарили по державній скарбниці країни-агресорки.