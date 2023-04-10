В период с января 2014 года по февраль 2022 года зарегистрировали 14 уголовных производств, связанных с Украиной. Они касались нарушений экспортного контроля.

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Санкции, введенные против России с 2014 года, недостаточно контролировались представителями Министерства юстиции США. Об этом 10 апреля сообщило издание Politico.

Ведомство якобы проводило осторожную политику по этому вопросу. Жесткую позицию Минюст США занял только после вторжения войск РФ в феврале 2022 года.

Журналисты издания проанализировали применение американскими чиновниками санкционных мер экспортного контроля и разного типа ограничений, направленных против России, развязавшей почти десятилетнюю войну против Украины. Данные исследований касаются сотен страниц судебных материалов и других записей, а также беседы с десятком бывших американских чиновников.

Результаты исследований демонстрируют, что Белый дом с 2014 года ввел несколько волн санкционных мер РФ из-за начала боевых действий против Украины. Во время президентства Барака Обамы и Дональда Трампа ведомство не уделяло достаточно внимания преследованию нарушителей санкций, связанных с военным вторжением. При этом Минюст США возбудил не слишком большое количество дел по этому вопросу до полномасштабного вторжения в 2022 году.

Всего издание зафиксировало 14 уголовных производств в период с января 2014 года по февраль 2022 года. Определенное их количество с Украиной было связано только касательно. Расследование касалось нарушений экспортного контроля и других предполагаемых преступлений, совершенных до вторжения 2014 года. Они могли быть связаны с войной и другими нарушениями.

Как сообщал Минфин РФ 7 апреля, показатели дефицита федерального бюджета РФ в первом квартале 2023 г. вышли на уровень в 2,4 трлн рублей (28,9 млрд долларов). Значительные расходы на войну против нашего государства и санкции по важнейшим экспортным поставкам газа и нефти РФ серьезно ударили по государственной казне страны-агрессоры.