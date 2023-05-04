Атака безпілотників на Кремль спровокувала зростання цін на пшеницю, — Bloomberg

За інформацією журналістів, атака безпілотників на Кремль поставила під загрозу заплановані на 5 травня переговори про продовження "зернової угоди" та спровокувала сплеск угод на світовому ринку пшениці.

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За останні пів року через ескалацію напруженості в Чорному морі ціни на пшеницю на світовому ринку показали найбільший стрибок. Про це в середу, 3 травня, повідомило агентство Bloomberg.

"Атака БПЛА на Кремль відновила побоювання з приводу світових постачань пшениці і викликала у світових трейдерів стурбованість через те, що недавнє зниження цін могло зайти надто далеко", — повідомила електронною поштою аналітикиня Farm Futures Жаклін Холланд.

У зв'язку з цим ф'ючерси на пшеницю в Чикаго зросли на 1,2%, що становить до 6,475 долара за бушель. Також за інформацією видання, на день раніше, 2 травня, ціни на зернові підскочили на 5%, ціни на сою практично не змінилися і на 0,3% знизилися ціни на кукурудзу.

За інформацією журналістів, інцидент з атакою безпілотників на Кремль спровокував і так непросту ситуацію для майбутнього обговорення "зернового коридору", яким Україна експортує свою продукцію АПК через Чорне море. Це також пов'язано з тим, що на п'ятницю, 5 травня, заплановано зустріч заступників міністрів оборони Росії, України та Туреччини, в межах якої буде обговорюватися питання про продовження "зернової угоди", термін дії якої, за заявами Москви, закінчується 18 травня.

Такий спалах напруженості призвів до того, що на світовому ринку пшениці стався сплеск угод, після того, як ціни на зернові падали до дворічного мінімуму через сприятливі прогнози про високі врожаї у північній півкулі.

Агентство зазначає, що в межах домовленостей на кінець липня 2022 року з України на світовий ринок було вивезено майже 30 мільйонів тонн зернових. При цьому одним з основних пунктів призначення був Китай, а також Туреччина та Іспанія. Близько половини вантажів склали постачання кукурудзи, пшениці – близько чверті.

Раніше, 25 квітня, Росія звинуватила Україну в атаці на пункти базування Чорноморського флоту в Севастополі і пригрозила непродовженням "зернової угоди".

Нагадаємо, 26 квітня Росія в черговий раз призупинила дію "зернової" угоди. За день до цього на Спільному Координаційному Центрі у Туреччині представники Росії відмовилися узгоджувати рух суден з морських портів України по гуманітарному коридору.