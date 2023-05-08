Нові тарифи на світло: українцям розповіли, коли чекати на підвищення

Очікується, що вартість електроенергії зросте вже влітку 2023 року. Експерт Геннадій Рябцев не заперечує, що тарифи на світло можуть підвищити як мінімум удвічі.

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Враховуючи складну ситуацію в енергетичній сфері через ракетні удари ЗС РФ по критично важливих об'єктах, тарифи на електроенергію для українців переглянуть, про що населення попереджали вже неодноразово. Імовірно, що таке підвищення відбудеться з 1 червня або з 1 липня 2023 року, розповів 7 травня в ефірі телеканалу "1+1" експерт з енергетики Геннадій Рябцев.

Він зазначив, що зараз енергокомпанії працюють зі збитками, оскільки ні в них, ні у держави немає інших джерел, які б дозволили відновити енергосистему.

"На жаль, єдиним виходом із ситуації, що склалася, є підвищення цін. Підвищувати ціни до 5-10 грн за кВт/год — це непідйомне зростання для більшості домогосподарств. Тому зараз пропонується кілька варіантів зростання вартості енергоносіїв, зокрема підвищення цін з 1,44- 1,68 грн за кВт/год до 2,4-2,8 грн за кВт/год", — каже він.

За його словами, є й інші варіанти, але Кабмін не забуде про українців, які через війну опинилися у складній фінансовій ситуації та не можуть сплачувати рахунки за комунальні послуги. Також, ймовірно, буде якесь коригування для населених пунктів поблизу лінії фронту.

"Це рішення (про підвищення цін на електроенергію, — ред.) буде достатньо зваженим. Тому я не можу дати будь-яких гарантій того, що підвищення цін буде з 1 червня. Може, воно буде відстрочено", — додав Геннадій Рябцев.

Нагадаємо, чинні тарифи на електроенергію для побутових споживачів, згідно з рішенням Кабміну України від 25 квітня 2023 року, діятимуть до 31 травня.

"Уряд продовжує пільгову ціну на електроенергію для населення ще на місяць", — заявив тоді прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Так, до кінця весни українці оплачуватимуть електроенергію за старими цінами, а саме:

1,44 грн (з ПДВ) за 1 кВт-год – для домогосподарств, які споживають до 250 кВт-год (включно) на місяць;

1,68 грн (з ПДВ) за 1 кВт-год – для домогосподарств, які споживають понад 250 кВт-год (включно) на місяць.

Тим часом голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський 5 травня заявив, що економічно обґрунтована ціна на електроенергію для населення зараз становить понад 6 грн за кВт-год. За його словами, фіксована ціна утримується на пільговому рівні за рахунок механізму покладання спеціальних обов'язків на державних виробників електричної енергії — "Енергоатом" та "Укргідроенерго"