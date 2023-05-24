Перебої зі світлом після обстрілів РФ: у яких регіонах є проблеми з електрикою

У міністерстві енергетики зазначають, що попри складну ситуацію після обстрілів енергетична система працює стабільно.

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ЗС РФ продовжують завдавати ударів по прифронтових та прикордонних територіях України. Росіяни ціляться в енергетичну інфраструктуру, тож у деяких населених пунктах відсутня електроенергія. Про це 23 травня заявили у Міністерстві енергетики.

В яких регіонах проблеми зі світлом

За даними відомства, на Донеччині через бойові дії знеструмлено 14 населених пунктів, без світла залишилося майже 9 тисяч споживачів.

"Після останнього масованого обстрілу знеструмленою залишається шахта. Другу вдалося загоїти", — звітують у міністерстві.

Також після обстрілів у Запорізькій області знеструмлено 4 населені пункти, а в Сумській без енергопостачання залишилися 2,4 тисячі споживачів.

"Окрім цього, через попередні обстріли також залишається без світла частина споживачів у Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє ситуація з безпекою", — додають у Міненерго.

При цьому в міністерстві зазначають, що незважаючи на складну ситуацію після обстрілу, енергетична система працює стабільно. Продовжується ремонтна кампанія на об'єктах генерації та мережах.

Яка ситуація в енергосистемі

Навіть на тлі обстрілів електроенергії, що тривають, вистачає для покриття потреб споживачів. За інформацією "Укренерго", станом на 23 травня наявні ресурси води дозволяють гідроелектростанціям працювати протягом усієї доби, а також збільшувати свою генерацію для покриття ранкових та вечірніх піків споживання.

"Втім, поступово знижується повінь, що впливатиме на роботу гідроелектростанцій. У денний час активно працюють сонячні та вітрові електростанції. Поступово виходять у ремонт енергоблоки атомних та теплових електростанцій", — розповіли в компанії.

Нагадаємо, з травня більшість атомних енергоблоків в Україні припинять роботу в рамках планових ремонтів та модернізації. Тим часом в "Енергоатомі" повідомили, що українці навряд чи відчують через це якісь незручності, оскільки нестачу електроенергії компенсуватимуть за рахунок теплостанцій та імпорту.

Також в "Укренерго" 17 травня розповіли, чи влітку українцям відключатимуть світло. За словами голови компанії Володимира Кудрицького, дефіцит генерації збираються покривати за рахунок імпорту струму з Європи та за допомогою збільшення потужності теплової генерації.