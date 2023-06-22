Конференція у Лондоні: Україна отримає додаткові кошти на відновлення

Міжнародну фінансову допомогу уряд спрямує на виплату зарплат, пенсій, допомогу малозабезпеченим.

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21-22 червня у Лондоні проходила Ukraine Recovery Conference — великий захід, присвячений відбудові України під час та після війни з Росією. На Конференції з відновлення України зібралося понад 1000 осіб, які причетні до ухвалення рішень в державних і приватних секторах своїх країн. У межах цього міжнародного заходу було підписано чергову угоду між урядом України та Світовим банком. Йдеться про залучення додаткового кредитного фінансування у сумі 500 млн доларів США під гарантію Великої Британії, повідомляє Мінреінтеграції.

"За результатами Конференції з питань відновлення України в Лондоні вдалося залучити додаткові фінансові ресурси на відбудову, сформувати коаліцію бізнесу для інвестицій, посилити координацію з міжнародними партнерами", — заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Загальний обсяг асигнувань під гарантії Великобританії в межах цього проєкту становить 2 млрд доларів США.

Зазначені кошти будуть спрямовані на виплату зарплат рятувальникам, вчителям; виплату пенсій; фінансову підтримку малозабезпечених сімей, дітей з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб, одиноких матерів; оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій.

Також в Лондоні були підписані меморандуми з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) про підтримку української енергетики на 600 млн євро. Кошти отримають ПрАТ "Укргідроенерго", НЕК "Укренерго" й НАК "Нафтогаз".

ЄБРР надасть допомогу у відновленні та модернізації гідроелектростанцій.

Після звільнення території Каховського водосховища планується розробка дорожньої карти щодо реконструкції ГЕС.

21 червня повідомлялось про те, що до 2027 року ЄС покриє майже половину потреб України. Для фінансування цього фонду Євросоюз передбачив три джерела: гранти з бюджету ЄС, надання кредитів і використання доходів, одержаних від заморожених російських активів.

Нагадаємо, що наприкінці березня 2023 року міністр фінансів Сергій Марченко поділився із журналістами інформацією про військові витрати України. За словами чиновника, за місяць для захисту від російських окупантів наша країна витрачає майже 130 мільярдів доларів.