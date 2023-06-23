Дорога картопля: чому злетіли ціни на популярний продукт

Сьогодні ціна на торішню картоплю варіюється в межах 9-12 грн/кг — це в середньому на 50% дорожче, ніж було тиждень тому.

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В Україні почала стрімко дорожчати картопля врожаю 2022 року. Про це повідомляють аналітики EastFruit.

Так, станом на сьогодні ціна на торішню картоплю варіюється в межах 9-12 грн/кг — це в середньому на 50% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Експерти кажуть, що причина такого стрімкого подорожчання — фактичне завершення сезону реалізації картоплі на українському ринку.

При цьому аналітики зазначають, що практично весь минулий сезон вартість картоплі врожаю 2022 року утримувалася на досить низькому рівні. І тільки під кінець поточного сезону українські виробники істотно підвищили відпускні ціни на свою продукцію.

Чи подешевшає борщовий набір

Тих цін, які були торік, не слід очікувати, писав Фокус у своєму матеріалі "Новий урожай, катастрофа на ГЕС і тарифи. Що з цінами в Україні та чи будуть дешевшати продукти". Бо витрати на вирощування овочів істотно збільшилися.

Так, ціни на овочі борщового набору за травень 2023 року зросли. Наприклад:

капуста білокачанна подорожчала вдвічі — до 60,32 грн/кг;

буряк — до 10,33 грн/кг (+17,0%);

цибуля ріпчаста — до 67,92 грн/кг (+19,5%);

морква — до 64,87 грн/кг (+34,0%);

картопля — до 12,35 грн/кг (+26,1%);

Причина — це все овочі торішнього врожаю, запас яких швидко тане.

При цьому очікувати істотного впливу на цінову ситуацію на ринку плодоовочевих у зв'язку з підривом Каховської ГЕС не варто, розповідав Іван Томич, голова Спілки українського селянства. На його думку, якщо врахувати тогорічні обсяги поставок із Херсонської області, ціни на овочі та кавуни можуть зрости в межах 5-8%.

До слова, яким загалом має бути показник інфляції у 2023 році Фокус аналізував у своєму новому огляді "Дорога їжа. Чи буде в Україні дорожчати гречка і що впливає на ціни".

Що буде з цінами в Україні до кінця року

В експертному середовищі очікують на подальше сповільнення інфляції в Україні в наступні місяці та переглядають свої прогнози в кращий бік. Зокрема, Нацбанк поліпшив прогноз інфляції на 2023 рік з 18,7% до 14,8%.

"Загалом ми погоджуємося з такою логікою, тому що фактичний темп інфляції сповільнився до 0,2% у квітні порівняно з березнем. Таким чином, якщо не відбудеться різкого підвищення цін на енергоресурси на світових ринках, споживчі ціни в багатьох категоріях можуть залишитися відносно стабільними до кінця року",— розповів Фокусу в травні 2023 року директор аналітичного департаменту інвестиційної компанії Eavex Capital Дмитро Чурін.