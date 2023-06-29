Газ дешевшає, а покупців немає: у Росії "застрягли" 90 млрд кубометрів газу

Вартість газу у 2023 році вже знизилася на 50%, тому РФ не зможе компенсувати фінансові втрати збільшенням поставок блакитного палива на інші ринки, зокрема індійський і китайський.

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Росія шукає кому продати 90 млрд кубометрів свого газу, але покупців поки що немає. Після того як РФ втратила європейський ринок, вартість "блакитного палива" різко знизилася, а країна за перші п'ять місяців 2023 року отримали на 45% менше коштів, ніж за цей самий період минулого року. Про це повідомляє інформаційне агентство Bloomberg.

Зараз, як пишуть журналісти, РФ поки що марно намагається продати майже 90 млрд кубометрів. Водночас ще у 2021 році, тобто до вторгнення в Україну, країна перекачала в Європу близько 150 млрд кубометрів, забезпечивши газом Німеччину, Францію та Австрію.

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Крім того, вартість газу у 2023 році вже знизилася на 50%, тож РФ не зможе компенсувати фінансові втрати збільшенням поставок блакитного палива на інші ринки, зокрема індійський і китайський.

Як наголошується в публікації, через відсутність попиту Російська Федерація була змушена у 2023 році на 13% скоротити видобуток газу.

Доходи ж країни-агресора за січень-травень 2023 року знизилися порівняно з аналогічним відрізком 2022 року на 45% до 710 млрд рублів (8,3 млрд доларів).

Де Росія шукає ринки збуту для нафти, газу і нафтопродуктів

Санкції Заходу звузили і ускладнили, але не зупинили експорт енергоносіїв з Росії. Тож тепер найбільшими експортерами нафти і газу замість Європи є Китай, Індія і Туреччина.

"Обсяги експорту російських нафтопродуктів поки що майже не змінилися, адже санкції проти них було запроваджено лише в лютому 2023 року. Але у випадку з нафтопродуктами Росії буде набагато складніше знайти альтернативні ринки, хіба що за наявності більших знижок, що вже можна спостерігати на прикладі додаткових поставок у Туреччину та навіть у Бразилію і країни Перської затоки", — пояснив Фокусу в травні 2023 року голова департаменту корпоративного аналізу групи ICU Олександр Мартиненко.

Тим часом за словами міністра енергетики Германа Галущенка, один з останніх шляхів, якими російський газ транспортують до Європи, можуть перекрити до кінця 2024 року, коли закінчиться термін дії контракту України з "Газпромом".

Також Фокус писав, ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ) і оператор польської газотранспортної системи (ГТС) компанія Gaz System хочуть побудувати газопровід і газовимірювальну станцію з боку Gaz System, а також реконструювати компресорну станцію з боку ОГТСУ.