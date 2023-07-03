Подорожчання не буде: НКРЕКП скасувала підвищення тарифів на воду (відео)

У комісії послалися на критику президента Володимира Зеленського і назвали це "самодостатньою підставою" для скасування рішення про підвищення тарифів.

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На засіданні Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), було ухвалено рішення про скасування підвищення тарифів на воду, яке було передбачено раніше 29 червня. Про це йшлося під час засідання комісії, яке відбулося 3 липня.

"Верховний головнокомандувач у період воєнного стану висловився щодо перегляду тарифів на водопостачання та водовідведення, що є самодостатньою підставою для скасування ухваленого комісією рішення", — йшлося під час засідання.

Підвищення тарифів на воду

Нагадаємо, 29 червня НКРЕКП підвищила тарифи на воду. Тоді повідомлялося, що підвищення відбуватиметься у 2 етапи: з 1 липня і з 1 вересня 2023 року. Було встановлено нові тарифи, які розіслали практично по всіх водоканалах країни. У середньому українці змушені були б платити на третину більше, ніж раніше.

1 липня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав рішення НКРЕКП неприйнятним і зазначив, що комісія погодила його з Кабінетом міністрів.

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