Паперові квитанції підуть у минуле: як у Києві цифровізують оплату комуналки

Фокус розповідає, як киянам позбутися паперових квитанцій для оплати комуналки і як отримувати онлайн-платіжки.

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Деяким киянам більше не будуть розсилати паперові квитанції на оплату комунальних послуг. Замість них жителі столиці зможуть оплачувати рахунки за онлайн квитанціями, повідомляють на сайті Центру комунального сервісу.

Як відмовитися від паперових платіжок

В особистому кабінеті споживача з 10 липня автоматично з'являтиметься спливаюче віконце з кнопками. У цьому вікні потрібно буде вибрати потрібну вам адресу, за якою ви хочете відмовитися від паперового рахунку.

Якщо у вас є кілька об'єктів і ви хочете відмовитися від паперових рахунків-повідомлень за всіма адресами, потрібно натиснути кнопку "Відмовитися для всіх об'єктів".

Якщо споживач хоче відмовитися від паперових рахунків-повідомлень за одним обраним об'єктом, тоді потрібно обрати "Перейти до налаштувань" та обрати об'єкт, за яким хочете відмовитися від паперових повідомлень.

Після цього на електронну пошту споживача надійде повідомлення про підтвердження відмови від отримання паперових квитанцій.

Кияни оплачуватимуть комунальні послуги за електронними квитанціями Фото: Рынок труда, война

Чому паперові квитанції замінюють електронними

По-перше, онлайн-квитанції швидше надходять до споживача за допомогою електронних сервісів:

особистого кабінету споживача;

мобільного застосунку "Комуналка";

сайтів виконавців житлово-комунальних послуг та інші платформи.

Ще такі квитанції є кращими з точки зору збереження довкілля.

До слова, нещодавно у киян з'явилася можливість оплачувати комунальні послуги в кілька кліків у додатку "Київ Цифровий". Для того, щоб швидко почати користуватися цією функцією, достатньо буде лише додати свою особисту адресу проживання.

Нагадаємо, 5 липня стало відомо, що в Україні не підвищуватимуть тариф на воду до кінця війни. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, місцеві бюджети змогли накопичити понад 150 мільярдів гривень, тому в них має бути можливість зайнятися фінансуванням водоканалів. Це допоможе зберегти гроші в гаманцях людей.