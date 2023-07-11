Революція швидких кредитів: чи можна змусити фінкомпанії знизити ставки

У парламенті зареєстрували проєкт закону, який зобов’яже мікрофінансові компанії переглянути умови своїх позик. Це кардинально змінить підходи на ринку споживчого кредитування, кажуть фахівці.

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Ухвалення законопроєкту № 9422 щодо удосконалення державного регулювання ринків фінансових послуг змусить мікрофінансові організації (МФО) змінити свою модель ведення бізнесу. Про це пише Фокус у новій статті "Прощавай, швидкий кредит. Як парламент планує заспокоїти надавачів позик під 1000% річних".

Зокрема, у проєкті закону № 9422 депутати пропонують:

запровадити показник "денна процентна ставка за споживчим кредитом".

встановити максимальний її розмір на рівні 1% у день від його загального розміру ;

; заборонити кредитодавцю та новому кредитору вимагати сплати будь-яких платежів, не зазначених у договорі та/або не врахованих в розрахунку денної процентної ставки;

наділити НБУ повноваженнями встановлювати додаткові вимоги до оцінки кредитоспроможності позичальника, а також до складових розрахунку денної процентної ставки;

зобов'язати кредитодавця здійснювати оцінку кредитоспроможності споживача з урахуванням вимог, встановлених законодавством.

Згідно з діючою бізнес-моделлю, МФО за рахунок кількох сумлінних позичальників перекриває збитки від десятка боржників Фото: pexels.com

Підходи, як у банках: що чекає ринок споживчого кредитування

У разі ухвалення ініціативи № 9422, МФО, які видають позики майже без обмежень та фактично миттєво й цілодобово, вимагаючи від позичальника лише паспорт та код, будуть вимушені змінювати підходи, наближаючи їх до банківських, кажуть фахівці.

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"Ринок споживчого кредитування чекає серйозна революція, — каже Юрій Мельничук, директор департаменту ризиків, член правління Юнекс Банку. — Модель, яку наразі використовують МФО, дозволяє їм забезпечувати високу доступність кредитів для широких верств населення завдяки надзвичайно високим ставкам. Фактично за цією моделлю кілька сумлінних позичальників перекривають збитки, отримані через несплату за кредитом десятка інших".

Якщо документ приймуть, гранична вартість кредитів до зарплати знизиться з 1000% до 365% річних

Якщо документ приймуть, гранична вартість швидких кредитів знизиться з нинішніх 1000% до 365% річних. Зниження ставок відбуватиметься поступово, що має пом’якшити для гравців ринку перехід, продовжив експерт. Протягом перших трьох місяців максимальна денна ставка за споживчими кредитами буде обмежена рівнем 2,5% на день, ще три місяці після цього діятиме ставка 1,5% на день. Такі кардинальні зміни потребують часу і залучення значних ресурсів для МФО.

Фінансові компанії вивчають вплив ініціативи та готують пропозиції до законопроєкту Фото: Getty Images

"Необхідно розуміти, що процентна ставка – це не цифра в системі, а базовий параметр для процесів. Компаніям для реалізації нововведень потрібно допрацювати кредитні продукти, інформаційні системи, налаштувати скоринг та ін", — зауважила Алла Сав’юк, президент Всеукраїнської асоціації фінансових компаній (ВАФК).

Наразі бізнес-спільнота аналізує запропоновані зміни, вивчає їх вплив на існуючі бізнес-моделі та готує свої обґрунтовані пропозиції до законопроєкту, додала вона.

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Нагадаємо, парламент ухвалив законопроєкт № 9051, який пропонує в період дії воєнного стану та в 30-денний строк після його скасування запровадити обов'язкову реструктуризацію зобов'язань споживачів за кредитами, які не забезпечені заставою. Це має вирішити проблему нарахування надмірних і непропорційно великих відсотків за кредитами споживачів, які проживають чи проживали в населених пунктах, де ведуться (велися) бойові дії, або на територіях, що перебувають у тимчасовій окупації.

Фокус також писав, що попри активне відновлення роздрібних позик МФО (мікрофінансових організацій) населенню в останні три квартали, стан ринку до довоєнних показників ще не відновився. Зокрема, кількість укладених з фізичними особами договорів щодо надання коштів у позику, зокрема й на умовах фінансового кредиту, зросла на 18% за 1 квартал поточного року та скоротилась на 16% та 43% порівняно з 1 кварталом 2022 року та 4 кварталом 2021 року.