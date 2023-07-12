Інфляція в Україні стрімко знижується: чому так відбувається під час війни

У Національному банку України розповіли про фактори, які сприяють сповільненню зростання інфляції в Україні, навіть попри війну, що триває.

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Тенденція до уповільнення інфляційних процесів в Україні збереглася і в перший місяць літа 2023 року. Причина: більша пропозиція продовольства та палива, спад світових цін на товарних ринках. Про це повідомляє пресслужба Національного банку України (НБУ).

Регулятор зазначає, що показники споживчої інфляції в річному обчисленні знизилися до 12,8% з 15,3% у травні.

"Низькі темпи були зумовлені великою пропозицією продовольства і палива, зниженням світових цін на товарних ринках, а також поліпшенням інфляційних і курсових очікувань на тлі стійкої ситуації на готівковому валютному ринку", — зазначили в НБУ.

За даними НБУ, подорожчання оброблених продовольчих товарів сповільнилося до 14,7%. Така динаміка насамперед відображала зниження тиску на витрати бізнесу, зокрема на логістику, а також сировину та енергію з огляду на їхню достатню пропозицію. Зокрема, повільніше зростали ціни на хліб та хлібопродукти. А ще, на тлі зниження світових цін і слабкого попиту, знизилися темпи здорожчання молочних продуктів, а соняшникова олія в річному обчисленні навіть подешевшала. Стійка курсова політики сприяла зниженню темпів зростання цін на продукти, які найчастіше імпортуються.

Темпи зростання цін на сирі продукти харчування теж знижуються. Показник зниження, за даними НБУ, становив 18,2% . Так, подорожчання молока, свинини та курятини відбувалося плавно завдяки стриманому попиту, а вартість яєць стримувалася на тлі зростаючої пропозиції. Низькі експортні ціни та достатні запаси зернових стримували подорожчання круп і борошна. Також фіксується спад у подорожчанні цукру, оскільки знизилися світові ціни, а внутрішній ринок не відчуває дефіциту в цьому продукті. Також у Нацбанку додають, що завдяки достатній пропозиції та стійкій ситуації на валютному ринку повільніше зростали й ціни на овочі та фрукти.

Що буде з інфляцією далі

Як пояснив у своєму Telegram-каналі голова податкового комітету парламенту Данило Гетманцев Данило Гетманцев, уже в липні потенціал до подальшого скорочення річної інфляції з липня буде вичерпано, оскільки зникне ефект від найвищої бази порівняння у 2022 році. Ба більше, на інфляційні процеси почнуть впливати ефекти, пов'язані з поверненням довоєнних податків на паливо та підривом Каховської ГЕС.

У другому півріччі інфляція має стабілізуватися в межах 13-14%. Але є й хороша новина: швидша дезінфляція каталізуватиме ухвалення очікуваного рішення правлінням НБУ щодо зниження відсоткової ставки вже на найближчому засіданні. Воно відбудеться 27 липня", — написав політик.

Нагадаємо, раніше Фокус докладно пояснював, як держава хоче вберегти накопичення українців від інфляції і чи спрацює цей план. Також зазначимо, що незважаючи на уповільнення інфляції, в Україні до кінця літа таки можуть подорожчати деякі продукти.