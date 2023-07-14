Молдова запроваджує нові умови для української агропродукції: що зміниться

Експорт української агропродукції за новими умовами почнеться вже в липні. Він торкнеться вантажів, які доставляються в три порти.

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Влада Молдови запровадить знижку, розмір якої становитиме 27% до наявних тарифів на транзитні перевезення української агропродукції залізницею через їхню територію в напрямку трьох портів. Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Експорт за новими тарифами розпочнеться вже 15 липня. Він торкнеться доставок агропродукції в порти:

Рені;

Джурджулешти;

Галац.

Повідомляється також, що нові тарифні умови на транзитні вантажі розраховуватимуть як знижку до базових тарифів, якщо буде дотримано умов перевезень усіма експедиторськими організаціями.

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Водночас як зазначається, для перерахунку тарифу необхідне дотримання однієї з двох умов: виконання встановленого обсягу вантажних перевезень за місяць або середньомісячний обсяг вантажів, що перевозяться, за останні три місяці має бути більшим або дорівнювати встановленому обсягу вантажних перевезень за підсумками місяця.

Що відбувається з українським агроекспортом

За підсумками червня 2023 року, як свідчать дані Українського клубу аграрного бізнесу, українським аграріям вдалося експортувати 5,3 млн тонн продукції агропромислового комплексу (АПК), що на 3% більше за показник, який зафіксували в травні.

"Основним проблемним каналом експорту є "зерновий коридор". З огляду на значний експортний потенціал портів Одеської області, роботу "зернового коридору" не можна назвати повноцінною, оскільки ним було експортовано лише 2 млн т агропромислової продукції", — пояснили в Асоціації.

За інформацією аналітиків, структура агроекспорту України за підсумками червня склала:

зернові культури — 3,8 млн т, що на 8% більше, ніж у травні (кукурудза — 61%, пшениця — 37%, ячмінь — 2%);

олійні культури — 241,7 тис. т — на 64% менше, ніж у травні (соя — 88%, насіння соняшнику — 7% і ріпаку — 4%);

рослинні олії — 513,5 тис. т — на 6% більше, ніж у травні (соняшникова олія — 93%, соєва — 6%);

макухи після вилучення рослинних олій — 435 тис. т — на 2% менше, ніж у травні (соняшникова — 93%, соєва — 6%, ріпакова — 2%).

Нагадаємо, у червні британська розвідка повідомила, за яких умов РФ може піти на продовження зернової угоди. Російські окупанти вимагатимуть відновлення аміакопроводу в Одесу, оскільки нещодавно його було обстріляно.