Найпопулярніші професії в Україні: ким треба працювати, щоб заробляти якнайбільше

У Держслужбі зайнятості розповіли, що зараз відбувається на ринку праці та які професії в Україні є найпопулярнішими.

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В Україні усе більшої популярності набувають професії продавців-консультантів, водіїв та менеджерів з продажу. Зважаючи на це, а також на поступове відновлення в умовах війни малого та середнього бізнесу, зарплати людей, зайнятих у цих сферах, теж зростають, повідомляє Державна служба зайнятості.

Топ-10 найпопулярніших професій

За інформацією держструктури, станом на зараз найбільше вакансій роботодавці пропонують:

продавцям-консультантам — 15 323 вакансій

водіям — 8 409;

менеджерам з продажу — 7 350;

бухгалтерам — 5 793;

кухарям — 5 553;

інженерам — 4 742;

лікарям — 3390;

вантажникам — 3268;

швачкам — 2693;

фармацевтам — 2432.

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Що з зарплатами

Найбільші виплати отримують менеджери з продажу, які можуть заробити до 275 тисяч гривень, інженери — до 140 тисяч гривень та водії водіям — до 120 тисяч гривень. Щодо інших професій, то показники зарплат наступні:

кухарі — отримують до 115 тисяч гривень;

бухгалтери — до 107,5 тисяч гривень;

продавці-консультанти та лікарі — до 100 тисяч гривень;

фармацевти — до 64 тисяч гривень;

швачки — до 54 тисяч гривень;

вантажники — до 35 тисяч гривень.

Найчастіше роботу пропонують у Києві, Львівській, Дніпропетровській, Одеській та Київській областях.

Мінімальна зарплата: чи підвищаться виплати у 2023 році

Заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев раніше натякав, що розмір мінімальної зарплати цього року змінювати не будуть. Тобто, вона складатиме 6,5 тисяч гривень.

"Відбуватиметься своєчасна виплата пенсій, соціальних допомог, медики і педагоги отримуватимуть свої зарплати. Мінімальна заробітна плата буде на рівні грудня минулого року", — підкреслив він.

Тим часом кількість пропозицій від працедавців на ринку праці повернулась на показники довоєнного рівня. Фокус у своїй статті: "Заробити тисячу доларів. Як зростають зарплати в Україні та кого зараз шукають компанії" розповідає, яку роботу зараз пропонують громадянам.

Раніше у Пенсійному фонді опублікували статистику щодо розміру середньої зарплати українців у 2023 році. За даними держструктури, у березні цей показник був на рівні 13 423 гривень і продовжує збільшуватися.