Самые популярные профессии в Украине: кем надо работать, чтобы зарабатывать как можно больше
В Госслужбе занятости рассказали, что сейчас происходит на рынке труда и какие профессии в Украине являются самыми популярными.
В Украине все большую популярность приобретают профессии продавцов-консультантов, водителей и менеджеров по продажам. Учитывая это, а также постепенное восстановление в условиях войны малого и среднего бизнеса, зарплаты людей, занятых в этих сферах, тоже растут, сообщает Государственная служба занятости.
Топ-10 самых популярных профессий
По информации госструктуры, по состоянию на сейчас больше всего вакансий работодатели предлагают:
- продавцам-консультантам — 15 323 вакансий
- водителям — 8 409;
- менеджерам по продажам — 7 350;
- бухгалтерам — 5 793
- поварам — 5 553;
- инженерам — 4 742;
- врачам — 3390;
- грузчикам — 3268;
- швеям — 2693;
- фармацевтам — 2432.
Что с зарплатами
Самые большие выплаты получают менеджеры по продажам, которые могут заработать до 275 тысяч гривен, инженеры — до 140 тысяч гривен и водители водителям — до 120 тысяч гривен. Относительно других профессий, то показатели зарплат следующие:
- повара — получают до 115 тысяч гривен;
- бухгалтеры — до 107,5 тысяч гривен;
- продавцы-консультанты и врачи — до 100 тысяч гривен;
- фармацевты — до 64 тысяч гривен;
- швеи — до 54 тысяч гривен;
- грузчики — до 35 тысяч гривен.
Чаще всего работу предлагают в Киеве, Львовской, Днепропетровской, Одесской и Киевской областях.
Минимальная зарплата: повысятся ли выплаты в 2023 году
Заместитель министра финансов Роман Ермоличев ранее намекал, что размер минимальной зарплаты в этом году менять не будут. То есть, она будет составлять 6,5 тысяч гривен.
"Будет происходить своевременная выплата пенсий, социальных пособий, медики и педагоги будут получать свои зарплаты. Минимальная заработная плата будет на уровне декабря прошлого года", — подчеркнул он.
Между тем количество предложений от работодателей на рынке труда вернулось на показатели довоенного уровня. Фокус в своей статье:"Заработать тысячу долларов. Как растут зарплаты в Украине и кого сейчас ищут компании" рассказывает, какую работу сейчас предлагают гражданам.
Ранее в Пенсионном фонде опубликовали статистику по размеру средней зарплаты украинцев в 2023 году. По данным госструктуры, в марте этот показатель был на уровне 13 423 гривен и продолжает увеличиваться.