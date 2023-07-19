Частина українців отримуватиме пенсію не менше 13 тисяч: хто може розраховувати на виплати

Громадяни з інвалідністю зможуть отримувати соціальні виплати у розмірі від 40% до 100% сум грошового забезпечення. На особливі надбавки можуть розраховувати захисники, які отримали інвалідність внаслідок бойових дій.

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Попри воєнний стан в Україні виплачують пенсії та соціальну допомогу різним категоріям українців. У виданні "На пенсії" пояснили, хто може розраховувати на виплати від 7,5 до 13 тисяч гривень.

Йдеться про допомогу держави військовим з інвалідністю. Також кошти виділяють на лікування різних хвороб захисників. Такі соціальні виплати можуть бути в розмірі 40-100% сум фінансового забезпечення.

Військовим, що отримали інвалідність внаслідок війни, виплачують:

І група — 100% сум грошового забезпечення;

II група — 80%;

III група — 60%.

Інші українці з інвалідністю можуть розраховувати на:

І група — 70%;

II група — 60%;

III група — 40%.

Також військовослужбовці можуть отримувати мінімальні виплати, розмір яких залежить від складу строкової служби:

особи сержантського та старшинського складу — 110%;

особи рядового, сержантського та старшинського складу — 120%;

особи офіцерського складу — 130%.

"Важливо, що якщо захиснику (за його бажанням) призначать пенсію за загальними нормами згідно із законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", то нарахування залежатиме від загального стажу, зарплати та групи інвалідності", — підкреслили у ЗМІ.

Пенсії військових, що отримали інвалідність внаслідок війни, з урахуванням усіх надбавок мають перевищувати такі суми:

I група — 13 604,50 гривні;

II група — 10 988,25 гривні;

III група — 7534,80 гривні.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що деякі українські пенсіонери можуть розраховувати на додаткові щомісячні виплати. Допомогу у розмірі понад 800 гривень зможуть отримувати пенсіонери, які відповідають чотирьом критеріям.

Пенсійний фонд України підрахував, що найменші пенсійні виплати отримують мешканці Тернопільської, Закарпатської та Чернівецької областей.