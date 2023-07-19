Часть украинцев будет получать пенсию не менее 13 тысяч: кто может рассчитывать на выплаты

Граждане с инвалидностью смогут получать социальные выплаты в размере от 40% до 100% сумм денежного обеспечения. На особые надбавки могут рассчитывать защитники, которые получили инвалидность в результате боевых действий.

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Несмотря на военное положение в Украине выплачивают пенсии и социальную помощь различным категориям украинцев. В издании "На пенсии" объяснили, кто может рассчитывать на выплаты от 7,5 до 13 тысяч гривен.

Речь идет о помощи государства военным с инвалидностью. Также средства выделяют на лечение различных болезней защитников. Такие социальные выплаты могут быть в размере 40-100% сумм финансового обеспечения.

Военным, получившим инвалидность вследствие войны, выплачивают:

І группа — 100% сумм денежного обеспечения;

II группа — 80%;

III группа — 60%.

Другие украинцы с инвалидностью могут рассчитывать на:

I группа — 70%;

II группа — 60%;

III группа — 40%.

Также военнослужащие могут получать минимальные выплаты, размер которых зависит от состава срочной службы:

лица сержантского и старшинского состава — 110%;

лица рядового, сержантского и старшинского состава — 120%;

лица офицерского состава — 130%.

"Важно, что если защитнику (по его желанию) назначат пенсию по общим нормам согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", то начисление будет зависеть от общего стажа, зарплаты и группы инвалидности", — подчеркнули в СМИ.

Пенсии военных, получивших инвалидность вследствие войны, с учетом всех надбавок должны превышать такие суммы:

I группа — 13 604,50 гривны;

II группа — 10 988,25 гривны;

III группа — 7534,80 гривны.

Напомним, Фокус ранее писал, что некоторые украинские пенсионеры могут рассчитывать на дополнительные ежемесячные выплаты. Помощь в размере более 800 гривен смогут получать пенсионеры, которые соответствуют четырем критериям.

Пенсионный фонд Украины подсчитал, что наименьшие пенсионные выплаты получают жители Тернопольской, Закарпатской и Черновицкой областей.