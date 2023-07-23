"Сенс банк" олігарха з РФ остаточно став власністю України: що відомо

За даними пресслужби Фонду гарантування вкладів, після тимчасового адміністрування та успішного завершення всіх процедур акції колишнього "Альфа-банку" було передано державі.

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Діяльність тимчасової адміністрації в АТ "Сенс банк" припинено після трьох днів роботи. Так вирішили у виконавчій дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Про це йдеться на сайті Фонду.

"Фонд успішно завершив усі процедури в рамках тимчасової адміністрації в банку і передав його акції державі", — йдеться в повідомленні.

Призначено запропонованих Мінфіном і погоджених із Нацбанком представників Правління та Наглядової ради банку; укладено договір купівлі-продажу акцій фінустанови, зазначила директор-розпорядник Фонду Світлана Рекрут.

У пресслужбі фонду зазначили, що тепер улагоджено всі формальності щодо переходу банку у власність держави.

Націоналізація "Сенс банку"

20 липня керівництво НБУ запропонувало уряду націоналізувати "Сенс банк" (колишній "Альфа-Банк"), що перебував у власності олігархів із РФ, щодо яких запроваджено санкції. Після початку тимчасового адміністрування з боку Фонду гарантування вкладів уряд України вирішив банк націоналізувати.

Раніше Фокус розбирався в тому, що спричинить виведення з ринку "Сенс Банку", який вважався одним із системно важливих.