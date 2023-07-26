Під ковпаком Кремля: як Путін розбирається з брендами, які вирішили покинути РФ через війну

Як вважає позаштатний науковий співробітник Російського Євразійського центру Карнегі в Берліні Олександр Прокопенко, Кремль може влаштувати іноземному бізнесу в Росії "лихі 90-ті".

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Після того, як російська влада самовільно забрала під опіку держави підприємства Danone і Carlsberg, іноземні компанії, які розглядали можливість згорнути бізнес у РФ через війну в Україні, бояться, що їм нікому буде продати свої активи. Про це пише видання Bloomberg.

За даними агентства, компанії PepsiCo, Mars, Nestlé і Reckitt Benckiser, інвестувавши мільйони в будівництво заводів на території країни-агресора, тепер ризикують втратити весь свій бізнес. При цьому, за словами позаштатного наукового співробітника Російського Євразійського центру Карнегі в Берліні Олександра Прокопенка, у Кремлі можуть піти ще далі і влаштувати міжнародному бізнесу "лихі 90-ті".

"Західні активи в Росії більше не в безпеці. Це новий рубіж у війні. Якщо Кремль піде далі, то повернуться 90-ті: перерозподіл активів на користь більш вигідних власників", — сказала вона журналістам.

Водночас, на думку директора Інституту Кеннана Центру Вілсона у Вашингтоні Вільяма Померанца, очільник Кремля Володимир Путін налаштований роздавати активи іноземних компаній людям, які згодні з його політикою і користуються високою довірою президента.

"У межах прагнення Путіна до влади він збирається розділити багато економічних активів, які перебувають у Росії, і віддати їх своїм поплічникам, щоб зміцнити свою політичну позицію", — підкреслив він.

"Націоналізація" міжнародного бізнесу в РФ

Указ, що дозволяє державі брати під тимчасовий контроль активи компаній або приватних осіб із недружніх держав, зокрема США та їхніх союзників, був підписаний Володимиром Путіним у квітні цього року.

Але конфіскація місцевого бізнесу Danone SA та російського виробництва пива Carlsberg A/S, що сталася минулого тижня, як пише Bloomberg, застала зненацька їхніх законних власників. Тепер вони вже не зможуть продати свій бізнес місцевим компаніям, хоча в них були саме такі плани.

Нагадаємо, міжнародна компанія з виробництва молочних продуктів Danone оголосила про своє рішення піти з Росії наприкінці 2022 року. У Росії Danone має 18 підприємств, забезпечуючи роботою понад 10 тисяч осіб.

Міжнародні бренди стали масово згортати бізнес у РФ після лютневого вторгнення російської армії в Україну. У розпал війни новини про це з'являлися практично щомісяця.

Тим часом росіяни намагаються заміщати продукти, що стали звичними. Наприклад, після того, як Coca-Cola пішла, авіакомпанія "Росія" з групи "Аерофлот" почала напувати пасажирів напоями "Тархун" і "Байкал" від російської компанії "Чорноголовка".