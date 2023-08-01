Доплата до пенсії в Україні: як отримати додаткові 837 грн на місяць

2023 року прожитковий мінімум становить 2093 гривні, що дає можливість деяким пенсіонерам розраховувати на додаткові виплати у розмірі 837 гривень.

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Пенсіонери України, які досягли 80-річчя, живуть самостійно та не отримують допомоги від близьких, мають змогу оформити щомісячну доплату до своєї пенсії. Розмір цієї доплати складає 837 гривень. Про це пише progroshi.

Розмір щомісячної доплати становить 40% від прожиткового мінімуму для осіб із втраченою працездатністю. У поточному 2023 році прожитковий мінімум становить 2093 гривні, що дозволяє деяким пенсіонерам розраховувати на додаткові виплати у розмірі 837 гривень.

Хто має право на доплату

Доплату 837 гривень можуть отримати такі категорії пенсіонерів:

які досягли 80-річчя та старші;

які проживають самостійно;

ті, хто потребує постійного стороннього догляду, можуть отримати цю доплату, якщо вони отримують пенсію за віком.

Важливо, що пенсіонери, які отримують пенсію з інвалідності чи інших підстав, немає права на таку доплату.

Також важливо, щоб потреба у постійному сторонньому догляді була підтверджена лікарсько-консультативною комісією (ЛКК) та підтверджена відповідними документами. Без документів, що підтверджують, доплата може бути відхилена.

Як оформити доплату

При оформленні доплати українські пенсіонери мають надати такі документи:

висновок ЛКК, що підтверджує необхідність постійного стороннього догляду;

паспорт;

ідентифікаційний номер;

витяг з Пенсійного фонду, що підтверджує відсутність отримання надбавки за догляд за пенсією.

Нагадаємо, 31 липня Фокус писав про те, як зміняться пенсії українців з 1 серпня та хто отримає надбавки.

Раніше, 27 липня, у Пенсійному фонді України розповіли про результати роботи механізму підвищення майбутніх виплат за рахунок добровільних внесків українців.