Польща та інші країни не відкриють кордони для зерна незалежно від рішення ЄС, — міністр

Керівник польського міністерства сільського господарства Роберт Телус розповів, що обговорював питання транзиту зерна з українським колегою. Він пояснив, що країна відстоює власні інтереси та готова ввести односторонні обмеження.

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Польща не відкриватиме кордони для українського зерна після 15 вересня незалежно від рішення Єврокомісії. Про це в коментарі PAP 3 серпня заявив польський міністр сільського господарства і сільського розвитку Роберт Телус.

"Співпраця дуже потрібна, і Україна повинна розуміти, що тільки тоді, коли між нами буде хороша атмосфера, ми розв’яжемо це питання транзиту зерна", — підкреслив він.

Телус обговорив проблемне питання з українським міністром аграрної політики та продовольства Миколою Сольським. З його слів, під час зустрічі були запропоновані рішення щодо покращення транзиту зерна через Польщу та країни Балтії.

"Ми говорили про те, щоб перенести частину контролю і перевірки зерна туди, куди зерно потраплятиме, тобто мова йде про Литву", — розповів польський міністр.

Посадовець зазначив, що власні інтереси для Польщі є найважливішими й уряд готовий їх захищати. Він припустив, що український колега це розуміє.

Також Телус відповів на запитання, чому Єврокомісія вирішила не продовжувати заборону на імпорт зерна з України до прикордонних країн. Він переконаний, що мета ЄС — нашкодити уряду Польщі.

"Це суто політичні аргументи", — зазначив міністр.

Польський чиновник висловив сподівання, що коаліція п’яти держав все ж зможе переконати Єврокомісію продовжити ембарго. Однак він запевнив, що незалежно від рішення ЄС Польща не відкриватиме кордони для українського зерна — уряд готовий запровадити односторонні обмеження.

Зі слів Телуса, рішення Польщі стосовно зернової продукції підтримають і деякі інші країни з тих, що постраждали від зернової кризи.

Польща блокує експорт зерна з України: що вже відомо

Як писав Фокус, після повномасштабного вторгнення РФ Україна почала експортувати через Польщу свою агропродукцію, але нерідко зерно продавали на території країни, через яку воно мало йти транзитом. Це обурило польських фермерів та стало причиною звернення польського уряду до Єврокомісії. Однак 15 вересня дія мораторію має завершитись.

Про намір Польщі не відкривати кордони для українського зерна попри рішення Єврокомісії стало відомо 19 липня. Польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький пояснив, що усе "погане" для аграрного господарства уряд блокуватиме.

24 липня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна "вірить в домовленості з Єврокомісією", та назвав блокування зерна "неприпустимим".