Виплати за загиблого воїна: хто може отримати і як оформити

Щоб отримати виплату на загиблого, родина подає документи на районного ТЦК та СП і потім чекає, поки вони дійдуть до Києва і знов повернуться до місцевого військкомату.

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Щоб оформити виплату за полеглого бійця ЗСУ, члени родини повинні зібрати документи й подати їх до Територіального центру комплектування. Виплати включають одноразову допомогу у розмірі 15 млн грн, кошти на поховання та інші виплати. Про деталі розповів представник ТЦК та СП Харківщини Тимур Джигіт, повідомили на порталі "Суспільного".

Тимур Джигіт працює на посаді заступника начальника сектора соціальних виплат ТРК та СП Харківської області: у своїх поясненнях він ґрунтувався на постанову Кабміну №168 від 28 лютого 2022 року, а також на низці інших законодавчих актів.

Виплати родинам загиблих

Родини загиблих можуть отримати одноразову допомогу від Уряду України, пояснив посадовець. З його слів, ідеться про такі розміри виплат:

15 млн грн — у випадку загибелі під час бойових дій або у госпіталі протягом року після отримання поранення;

750 прожиткових мінімумів, тобто близько 2 млн грн — за смерть бійця, яка настала під час служби, але не внаслідок бойових дій чи поранення;

500 прожиткових мінімумів, тобто близько 1,3 млн грн — смерть, не пов'язана зі службою.

Зазначимо, при розрахунку використано рівень мінімального прожиткового мінімуму, який у 2023 році для працездатних осіб складає 2684 грн.

Які ще є виплати за загиблого

Родини мають право на ще два види допомоги:

компенсація витрат на поховання — 12,5 тис. грн;

виплата грошового забезпечення, який боєць не отримав у місяць загибелі.

Хто може отримати виплати за загиблого

Виплата одноразової допомоги в 15 млн грн можлива лише для деяких членів родини:

батьки військового (якщо не позбавлені батьківських прав);

друге подружжя;

неповнолітні діти;

повнолітні від 18 до 23 років, якщо вони навчаються за денною формою;

повнолітні від 18 до 23 років, якщо вони мають інвалідність з дитинства;

утриманці — люди, які доглядали за військовим до повноліття, а потім він почав доглядати за ними.

Одноразова допомога ділиться між членами родини порівну, пояснив представник ТЦК та СП. Якщо є людина хоче відмовитись від своєї частини, то вона повинна це зробити у нотаріуса.

Виплату грошового забезпечення можуть отримати наступні повнолітні члени родини:

дружина або чоловік;

або повнолітні діти, які проживали разом з військовим.

Джигіт також пояснив, що деякі категорії родичів не можуть претендувати на виплати від держави. Ідеться про людей, які є громадянами Білорусі та Росії, а також українці, засуджені за колабораціонізм.

Процедура оформлення виплат

Зі слів посадовця, для отримання різних виплат потрібно діяти за різними процедурами

Кроки для отримання грошового забезпечення загиблого:

звернутись до терцентру та оформити заяву про виплату;

надати документи, які підтверджують родинні зв'язки;

надати довідку з реквізитами банку;

начальник районного ТРЦ засвідчує документи;

документи передаються до військової частини, де і проводять нарахування.

Кроки отримання одноразової виплати:

перші кроки робить районний центр комплектування — спеціальний працівник з відділу соціального забезпечення повідомляє сім'ю загиблого, пояснює алгоритм дій, приймає документи, оформлює необхідні папери й надсилає їх до обласного терцентру;

обласний Терцентр перевіряє документи, визначає усіх, хто буде отримувати виплату, пише висновок, надсилає документи до Міністерства оборони у комісію з питань призначення та виплати одноразової грошової допомоги;

комісія Міноборони приймає відповідне рішення;

Міноборони виділяє кошти, які через командування Сухопутними військами та обласний ТЦК та СП переводять на рахунки членів родини.

Скільки часу займає оформлення документи на виплату

У матеріалі "Суспільного" не названо точні терміни оформлення виплати за загиблого. Однак представник терцентру пояснив, що на деякі папери витрачають особливо багато часу — наприклад, 2-3 місяці іде на отримання документів з військової частини. Зокрема, ідеться "про витяги за наказів та фінансові документи".

Нагадуємо, 30 червня президент України Володимир Зеленський підписав закон про нові виплати військовим. На додачу до виплат 30 тис. та 100 тис. грн ідеться про зростання зарплат для курсантів та інструкторів.

Крім того, деякі новації чекають на ВПО. Зокрема, для них перенесли терміни виплати допомоги на проживання та започатковую перевірки майнового стану.