Нарахують чи скасують субсидію: у Пенсійному фонді пояснили умови припинення виплат

У постанові Кабміну перелічено 9 випадків, коли громадяам можуть скасувати або не призначити субсидію на оплату комунальних послуг. Серед іншого описується, яка покупка критична — після неї виплати скасують.

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У Пенсійному фонді пояснили, за яких умов громадянин може втратити субсидію на оплату комунальних послуг. Для цього розглянули випадок, коли відбулась купівля мотоцикла. Про деталі ідеться у дописі пресслужби відомства.

Пресслужба посилається на постанову Кабміну №848 від 21 жовтня 1995 року "Про спрощення порядку надання населенню субсидій". У постанові описано процедуру оформлення допомоги на оплату комунальних послуг, купівлю скрапленого газу чи різних видів побутового палива. Зокрема, у пункті 14 вказано, хто не зможе отримувати виплати.

Субсидія: кому не призначають

У постанові перелічено випадки, коли субсидію скасують або не призначать на наступні періоди:

площа будинку перевищує 230 кв. м, а квартири — 130 кв. м (крім випадків, коли ідеться про дитячі будинки сімейного типу, багатодітні сім'ї тощо); хтось з членів домоволодіння на 1 число дати оформлення субсидії володіє певними видами майна — транспортним засобом, молодшим 5 років, більш ніж одним транспортним засобом, віком до 15 років (у обох випадках — за виключенням мопедів та причепів); серед членів домоволодіння є повнолітні, до яких є певні зауваження — зовсім не мають доходів, не сплачують Єдиний соціальний внесок, виїхали за кордон більш ніж на 60 днів тощо; хтось з членів домоволодіння за 12 місяців до дати оформлення субсидії сплатив більш ніж на 51 тис. грн за купівлю земельної ділянки, квартири, транспортного засобу, цінних паперів тощо; є заборгованість за комунальні платежі; якщо не повернули надмірно нараховану субсидію; якщо проживають громадяни. які не платять аліментів або заборгували інші виконавчі провадження; якщо хтось має інше житло (є широкий перелік виключень); якщо у когось є на депозитному рахунку більш ніж 100 тис. грн або володіє дорогоцінними металами на суму більш ніж 50 тис. грн.

Субсидія при купівлі мотоцикла: чи є проблеми

Посадовці окремо розглянули випадок: людина придбала мотоцикл вартістю 21 тис. грн (560 дол.). Чи скасовують субсидію у такому випадку?

У Пенсійному фонді відповіли, що вартість цієї покупки менш ніж чотири мінімальні заробітні плати, встановленої Урядом на 2023 рік. Зокрема мінімальна заробітна плата у 2023 році — 6700 грн. Чотири зарплати — 26800 грн. Отже, оскільки мотоцикл коштує менше, то субсидія збережеться.

Як випливає з пояснення, якщо придбати дорожчий транспортний засіб — наприклад, Honda XR 2022 за 2700 дол. — то субсидію мали б скасувати.

Нагадуємо, раніше пресслужба Пенсійного фонду пояснила, як оформити пільгу на оплату комунальних послуг. Зокрема, детально описали, як оформити заявку через вебпортал.

Крім того, є роз'яснення стосовно того, чи можна вийти на пенсію в 60 років, не маючи 30-річного страхового стажу.