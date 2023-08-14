5 причин залишитися без пенсії: чому українців можуть позбавити виплат

Згідно із законодавством, виплати можуть бути анульовані, якщо буде встановлено, що у громадянина України немає права на них.

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У 2023 році в Україні активно здійснюють періодичні аудити даних літніх людей, на основі яких можна виявити п'ять головних чинників, що стали основою для анулювання пенсійних виплат. Насамперед це стосується осіб, які припустилися помилок у поданих документах або ж надали документи з фальшивою інформацією. Про це йдеться в законі "Про обов'язкове загальнодержавне пенсійне страхування".

Основними причинами для скасування пенсії можуть стати:

помилка в прізвищі одержувача;

виявлення того, що виплати отримали за фальшивими документами;

тривале проживання пенсіонера за кордоном;

неотримання виплати протягом 6 місяців (незняття коштів з рахунку);

незареєстрована зміна місця проживання пенсіонером-переселенцем.

Перевірки одержувачів пенсій були розпочаті Міністерством фінансів кілька років тому. Цей процес також охоплює аналіз усіх інших видів соціальних виплат. Крім того, систематичні перевірки проводяться також Пенсійним фондом.

Загалом, виплати можуть бути анульовані, якщо буде встановлено, що у громадянина України немає права на них. Наприклад, це стосується матерів-одиначок, які приховують факт цивільного шлюбу, одержувачів субсидій, які приховують свої доходи, і пенсіонерів, які надали фальсифіковані документи під час запиту на виплату. Процедури перевірки зазвичай здійснюються на таких етапах:

при зверненні по допомогу;

під час отримання допомоги;

протягом трьох років після анулювання виплати.

Такі перевірки спрямовані на підтримання чесності та справедливості в системі соціальних виплат.

У процесі верифікації чиновники збирають інформацію про рівень життя особи, яка отримує допомогу. Наприклад, це включає з'ясування володіння різними транспортними засобами. Крім того, відбувається перевірка наданих документів, включно з документами про перетин кордону, інформацією про доходи з податкової служби, даними про наявні штрафи та інше. Ці заходи спрямовані на забезпечення точності та відповідності інформації під час надання виплат.

Якщо порушення підтверджується, виплату можуть не просто скасувати, а й змусити одержувача повернути вже отримані гроші державі. Робиться це в судовому порядку.

Нагадаємо, в Україні для виходу на пенсію в 60 років потрібно мати за плечима 30 років трудового стажу. Тільки після цього можна розраховувати на максимальні суми пенсій, які, як правило, виплачуються суддям, прокурорам, народним депутатам України.

Ще Фокус також писав, що українці, яким не вистачає стажу для виходу на пенсію за віком, можуть його докупити, якщо укладуть договір із Пенсійним фондом України (ПФУ). Внески є щомісячні в розмірі 22% від мінімальної зарплати (у 2023 році — це 1 474 грн), і разові (річний внесок у 2023 році — 34 320 грн).