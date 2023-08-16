"Результат війни": в ЄС відповіли, куди направлять виділені для Білорусі та РФ €135 млн

Гроші мали піти на фінансування проєктів співпраці в період 2021-2027 років, але після повномасштабного вторгнення російських військ ініціативи зупинили. Раніше Єврокомісія вже перерахувала на інші програми 26 мільйонів євро.

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Єврокомісія ухвалила рішення перерахувати раніше виділені на програми Interreg NEXT з Росією та Білоруссю 135 мільйонів євро (понад 5,4 мільярда гривень) на програми з Україною та Молдовою. Про це йдеться у публікації пресслужби від 16 серпня.

"Рішення скасувати спочатку передбачуване співробітництво з Росією та Білоруссю через наші програми Interreg є результатом жорстокої війни Росії проти України. Я рада, що кошти, які ми спочатку планували на цю співпрацю, тепер підуть на користь програм ЄС з Україною та Молдовою. Це допоможе зміцнити співпрацю між регіонами ЄС та місцевими зацікавленими сторонами з українськими та молдовськими партнерами", — заявила комісарка з питань згуртованості та реформ Еліза Феррейра.

Пресслужба Єврокомісії зазначила, що кошти зможуть підтримати країни у розвитку транскордонних транспортних сполучень, медичній та освітній сферах, реалізації дослідницьких проєктів тощо.

"Участь у програмах Interreg також приносить переваги адміністративному потенціалу та досвіду для обох країн в управлінні та реалізації фондів ЄС", — зазначили в органі ЄС.

У Єврокомісії підкреслили, що призупинили співпрацю з Білоруссю та Росією ще у березні 2022 року. Тоді були перерозподілені 26 мільйонів євро (понад 1 мільярд гривень), їх направили також на підтримку програм співпраці з Україною та Молдовою. 135 мільйонів євро — це "залишок фінансування" на період 2021-2027 років.

Регіони Фінляндії, Естонії, Латвії та Польщі, які мали брати участь у припинених програмах співпраці, зможуть взяти участь в інших програмах Interreg.

Нагадаємо, 16 серпня президентка Молдови Мая Санду заявила, що не очікує скорого завершення війни в Україні. Вона зазначила, що "джерелом нестабільності" є Росія.

У росЗМІ повідомили нібито дату зустрічі президента РФ Володимира Путіна з лідером Туреччини Реджепом Ердоганом. За даними медіа, візит Путіна в Анкару відбудеться вже 31 серпня.