"Результат войны": в ЕС ответили, куда направят выделенные для Беларуси и РФ €135 млн

Деньги должны были пойти на финансирование проектов сотрудничества в период 2021-2027 годов, но после полномасштабного вторжения российских войск инициативы остановили. Ранее Еврокомиссия уже перечислила на другие программы 26 миллионов евро.

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Еврокомиссия приняла решение перечислить ранее выделенные на программы Interreg NEXT с Россией и Беларусью 135 миллионов евро (более 5,4 миллиарда гривен) на программы с Украиной и Молдовой. Об этом говорится в публикации пресс-службы от 16 августа.

"Решение отменить изначально предполагаемое сотрудничество с Россией и Беларусью через наши программы Interreg является результатом жестокой войны России против Украины. Я рада, что средства, которые мы изначально планировали на это сотрудничество, теперь пойдут в пользу программ ЕС с Украиной и Молдовой. Это поможет укрепить сотрудничество между регионами ЕС и местными заинтересованными сторонами с украинскими и молдавскими партнерами", — заявила комиссар по вопросам сплоченности и реформ Элиза Феррейра.

Пресс-служба Еврокомиссии отметила, что средства смогут поддержать страны в развитии трансграничных транспортных сообщений, медицинской и образовательной сферах, реализации исследовательских проектов и т.д.

"Участие в программах Interreg также приносит преимущества административному потенциалу и опыту для обеих стран в управлении и реализации фондов ЕС", — отметили в органе ЕС.

В Еврокомиссии подчеркнули, что приостановили сотрудничество с Беларусью и Россией еще в марте 2022 года. Тогда были перераспределены 26 миллионов евро (более 1 миллиарда гривен), их направили также на поддержку программ сотрудничества с Украиной и Молдовой. 135 миллионов евро — это "остаток финансирования" на период 2021-2027 годов.

Регионы Финляндии, Эстонии, Латвии и Польши, которые должны были участвовать в прекращенных программах сотрудничества, смогут принять участие в других программах Interreg.

Напомним, 16 августа президент Молдовы Майя Санду заявила, что не ожидает скорого завершения войны в Украине. Она отметила, что "источником нестабильности" является Россия.

В росСМИ сообщили якобы дату встречи президента РФ Владимира Путина с лидером Турции Реджепом Эрдоганом. По данным медиа, визит Путина в Анкару состоится уже 31 августа.