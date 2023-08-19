Відчують усі: експерт пояснив, чому падіння курсу рубля РФ так політично важливо

За словами економіста Сергія Гурієва, різницю між 50 рублями за долар 2022 року і 100 сьогодні може спостерігати кожен громадянин Росії

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Падіння курсу рубля щодо основних світових валют є політично важливим, оскільки це негайно відчує російська громадськість. Про це заявив російський економіст Сергій Гурієв, пише The Washington Post.

За його словами, різницю між 50 рублями за долар у 2022 році і 100 сьогодні може спостерігати кожен громадянин Росії

"Коли Центральний банк підвищує відсоткову ставку, це також б'є по російських позичальниках, фірмах і домогосподарствах з непогашеними кредитами. Це сповільнить російську економіку і, отже, підірве зростання реальних доходів і купівельної спроможності громадян Росії", — сказав він.

За його словами, нова девальвація знаменує собою розворот, створюючи реальність, коли Росія більше не експортує багато і дуже мало імпортує. Він додав, що західний бойкот більшої частини російської нафти почав відчуватися тільки на початку цього року.

Гурієв сказав, що нещодавній заколот проти військового керівництва Росії з боку глави найманців ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, а також експропріація західних компаній, які все ще працюють у Росії, також сприяли відтоку капіталу й ослабленню рубля.

Однак Гурієв також заявив, що не вважає останні події критично небезпечними для російської економіки.

"Я думаю, що це нормально, що російський Центральний банк залишається прихильним до свого цільового показника інфляції і підвищує процентні ставки, коли бачить, що інфляція виходить з-під контролю. З іншого боку, питання в тому, наскільки можливе подальше зниження курсу, якщо західна коаліція зможе посилити санкційний тиск на російську економіку", — сказав він.

Сергій Алексашенко, колишній заступник міністра фінансів Росії, сказав журналістам, що девальвація рубля була викликана зростаючою недовірою до економічної політики президента РФ Володимира Путіна і майбутнього країни.

Нагадаємо, що російські ЗМІ повідомляли, що в Москві вирішили рятувати рубль за допомогою мільярдерів. Виведена за кордон валюта дуже потрібна Кремлю для того, щоб заспокоїти валютний ринок, де курс долара в серпні вперше з березня 2022 року переступив позначку 100 рублів.