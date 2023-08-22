У Києві з'явився безпересадковий квиток у громадському транспорті: де скористатися

У Києві з 22 серпня 2023 року безпересадковим квитком можуть користуватися пасажири на чотирьох трамвайних та одному автобусному маршруті.

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У Києві запровадили безпересадковий квиток на деяких маршрутах громадського транспорту. Про це повідомили у Telegram-каналі "Пасажири Києва" 22 серпня.

За наявною інформацією, через ремонт колій на вулиці Кирилівській (на ділянці від вулиці Щекавицької до Подільського трамвайного депо) рух трамваїв обмежено. На час ремонту організовано маршрути електротранспорту, оплата на яких здійснюється разово. Тобто пасажирам не потрібно знову оплачувати проїзд після пересадки на інший маршрут.

Наразі нововведення працює на таких трамвайних маршрутах:

№11-К – вул. Йорданська – Подільське ТРЕД;

№12-К – Пуща-Водиця – Подільське ТРЕД;

№16-К – ст. м. Героїв Дніпра – Подільське ТРЕД;

№19-К – Площа Тараса Шевченка – Подільське ТРЕД.

Також скористатися безпересадковим квитком можуть пасажири на тимчасовому автобусному маршруті № 11-ТК "Контрактова площа – вул. Сирецька".

На усіх інших маршрутах громадського транспорту столиці працює єдина система, за якою пасажир із квитком може лише раз проїхати на одному виді транспорту. Якщо киянам чи гостям столиці потрібно скористатися кількома видами транспорту під час однієї поїздки та не платити за кожну — можна придбати проїзний квиток.

Нагадаємо, з 20 серпня на всіх маршрутах комунального транспорту у Києві запрацювала онлайн-система оплати штрафів. За інформацією КМДА, в автобусах, трамваях і тролейбусах з'явилися інформаційні плакати з реквізитами, за допомогою яких можна заплатити штраф, якщо пасажир з якихось причин не сплатив за проїзд. До цього штраф за безквитковий проїзд у Києві оплачували контролеру готівкою.

Крім того, з 25 липня пасажири можуть сплачувати за проїзд використовуючи додаток Apple Pay. Втім нововведення можуть перевірити лише ті, ті, хто користується iPhone або Apple Watch.

Нагадаємо, Фокус вже пояснював, як дізнатися інтервал руху метро і графік роботи громадського транспорту у Києві.