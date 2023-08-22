В Киеве появился беспересадочный билет в общественном транспорте: где воспользоваться

В Киеве с 22 августа 2023 года беспересадочным билетом могут пользоваться пассажиры на четырех трамвайных и одном автобусном маршруте.

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В Киеве ввели беспересадочный билет на некоторых маршрутах общественного транспорта. Об этом сообщили в Telegram-канале "Пассажиры Киева" 22 августа.

По имеющейся информации, из-за ремонта путей на улице Кирилловской (на участке от улицы Щекавицкой до Подольского трамвайного депо) движение трамваев ограничено. На время ремонта организованы маршруты электротранспорта, оплата на которых осуществляется разово. То есть пассажирам не нужно снова оплачивать проезд после пересадки на другой маршрут.

Сейчас нововведение работает на таких трамвайных маршрутах:

№11-К — ул. Иорданская — Подольское ТРЕД;

№12-К — Пуща-Водица — Подольское ТРЕД;

№16-К — ст. м. Героев Днепра — Подольское ТРЕД;

№19-К — Площадь Тараса Шевченко — Подольское ТРЕД.

Также воспользоваться беспересадочным билетом могут пассажиры на временном автобусном маршруте № 11-ТК "Контрактовая площадь — ул.

На всех других маршрутах общественного транспорта столицы работает единая система, по которой пассажир с билетом может только раз проехать на одном виде транспорта. Если киевлянам или гостям столицы нужно воспользоваться несколькими видами транспорта во время одной поездки и не платить за каждую — можно приобрести проездной билет.

Напомним, с 20 августа на всех маршрутах коммунального транспорта в Киеве заработала онлайн-система оплаты штрафов. По информации КГГА, в автобусах, трамваях и троллейбусах появились информационные плакаты с реквизитами, с помощью которых можно заплатить штраф, если пассажир по каким-то причинам не оплатил проезд. До этого штраф за безбилетный проезд в Киеве оплачивали контролеру наличными.

Кроме того, с 25 июля пассажиры могут оплачивать проезд используя приложение Apple Pay. Впрочем нововведения могут проверить только те, те, кто пользуется iPhone или Apple Watch.

Напомним, Фокус уже объяснял, как узнать интервал движения метро и график работы общественного транспорта в Киеве.