Субсидії в Україні: як оформити пільги, якщо є борги за комуналку
Для призначення державою субсидії необхідно укласти договір про реструктуризацію заборгованості та долучити його копію до заяви.
Житлову субсидію на опалювальний сезон 2023/2024 можуть отримати навіть громадяни з боргами за житлово-комунальні послуги. Однак для цього потрібно виконати деякі умови. Про це 30 серпня повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики.
Так, для призначення субсидії в разі наявності боргу потрібно укласти договір про його реструктуризацію з надавачем комунальної послуги та долучити копію цього договору до заяви на субсидію. До того ж при наявності боргу субсидія не призначається лише на комунальні послуги, за якими є цей борг.Важливо
"Тому, якщо вам відмовлять призначати допомогу на оплату ЖКП, потрібно звернутися з новою заявою, де зазначити перелік послуг, за якими заборгованість з оплати відсутня", — пояснили у відомстві.
Як оформити субсидію у 2023-му?
Для цього потрібно підготувати заяву про призначення та надання житлових субсидій, декларацію та звернутись:
- особисто до виконавчого органу сільської, селищної, міської ради або до центру надання адміністративних послуг;
- дистанційно, скориставшись порталом "Дія";
- на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України або через мобільний застосунок ПФУ, або відвідати сервісний центр ПФУ незалежно від місця проживання.
Також бажано підготувати:
- договір найму (оренди) житла;
- довідку про доходи (якщо в декларації вказані доходи, про які невідомо податківцям і ПФУ);
- довідку ВПО.
Нагадаємо, у 2023 році впроваджується посилений варіант моніторингу виплат житлових субсидій. Служби проводитимуть три етапи перевірки. Під час звернення за допомогою, її отриманні, а також після відповідних виплат. Також Фокус пояснював, коли українцям потрібно подавати документи для оформлення субсидії, щоб у результаті не залишитися ні з чим.Важливо
Також зазначимо, що з 25 липня в українців є нагода скористатися оновленим механізмом оформлення житлових субсидій. Зокрема тепер для оформлення соцвиплати громадянам не доводиться збирати численні довідки.