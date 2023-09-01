Пануванню кінець: як Росія, лякаючи газом, назавжди втратила Європу

Почавши газову війну проти Європи, Москва сама підштовхнула ЄС до пошуку нових постачальників і прискорила процес переходу до "зеленої" економіки, підірвавши, таким чином, свій статус головного постачальника газу на Захід.

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Росія більше не є головним експортером газу на європейський континент. Статус, яким Москва володіла майже 50 років, було втрачено після повномасштабного вторгнення в Україну і, на відміну від нафти, знайти альтернативний ринок збуту "блакитного палива" росіянам виявилося не під силу. Про це пише видання DW.

Зазначається, що для транспортування газу потрібно будувати дорогу інфраструктуру. Тим часом доходи від газу у РФ впали майже на 45%, до 710 млрд рублів (6,8 млрд євро або 7,4 млрд доларів) за перші п'ять місяців 2023 року, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Збитки "Газпрому" за підсумками другого кварталу становили 18,6 млрд рублів. Причина: скоротилися газові потоки в Європу. Частка Росії на європейському ринку тепер становить лише 10%, хоча Росія дуже старається перенаправити запасний газ.

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Експорт російського газу трубопроводом до Європи знизився на 60% і становив 62 млрд кубометрів у 2022 році. Через це "Газпрому" довелося скоротити видобуток на п'яту частину.

Тим часом РФ намагається дедалі більше використовувати колишні радянські республіки, такі як Казахстан і Узбекистан, і продавати їм свій газ, щоб підтримувати потік газу. У Кремлі також роблять ставку на альтернативний маршрут до Європи, але деталі цього плану поки що нікому не відомі.

Замінити величезний європейський ринок Москва намагається Китаєм. Але, знову таки, як пишуть журналісти, втілити цю ідею можна тільки побудувавши нові трубопроводи на додаток до наявного трубопроводу "Сила Сибіру".

Тривале постачання російського газу, хоча це і невелика частина того, що ЄС купував раніше, призвело до закликів до поетапної відмови від імпорту СПГ, який минулого року збільшився на 37%, до 22 млрд кубометрів. Бельгія, Франція та Іспанія закупили рекордні обсяги у Росії 2022 року.

Такі країни, як Нідерланди та Іспанія вже шукають шляхи, як відмовитися від російського СПГ, але через відсутність будь-яких санкцій для відмови від російського газу знадобиться якийсь час.

При цьому, як наголошується в публікації, почавши газову війну проти Європи, Москва сама підштовхнула ЄС до пошуку нових постачальників і прискорила перехід до "зеленої" економіки. Таким чином це назавжди підірвало статус РФ як головного постачальника газу в Європу.

Нагадаємо, у травні 2023 року стало відомо, як дизельне паливо, вироблене з російської нафти, продовжує потрапляти на європейський ринок. Також Фокус наприкінці весни аналізував, як скорочення доходів РФ від експорту енергоносіїв вплине на російську економіку і здатність вести війну проти України.