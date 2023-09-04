Міфи про ГМО: чому не потрібно боятися генетично модифікованих овочів

В Україні довгий час поширювали міфи про шкоду генетично модифікованих овочів. Експерти розповіли Фокусу, чи справді ГМ-продукти становлять якусь загрозу для споживачів.

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Коли мова заходить про ГМ-продукти, переважна більшість людей упевнені, що це — шкідливі продукти. Не дарма ж на деяких товарах у магазинах навіть є спеціальне маркування — "без ГМО". Значить, у них є якісь переваги перед тими товарами, які подібною наклейкою в магазинах похвалитися не можуть. Але далеко не всі розуміють, що ж таке "ГМО" насправді, пише Фокус у своєму матеріалі:"Міфи про ГМО. Як в Україні збираються контролювати виробництво генетично модифікованих продуктів".

Так, наприклад, багато хто впевнений: сьогодні практично всі овочі-фрукти можуть містити ГМО, і головний тому доказ — "пластиковий смак" таких продуктів. Але експерти, опитані Фокусом, таке твердження категорично спростовують.

Так, за словами експертки Світового Банку Оксани Руженкової, багато овочів зараз вирощують не на ґрунті, а на гідропоніці.

"Коли ми отримуємо з квадратного метра 45-50 кіло огірків, зрозуміло, що це виходить, завдяки добривам, стимуляторам, засобам для поліпшення зав'язування і підвищення коефіцієнта запилення. До того ж ці рослини не отримують органіки, тобто ростуть не на повітрі й сонці, а в теплиці за штучного освітлення, тому й смак не той, навіть якщо проводиться запилення бджолами. Так, це не природно, але це не ГМО. ГМ-овочів в Україні немає — ні легально, ні нелегально", — каже вона.

Взагалі, експерти наголошують: мета створення ГМО — поліпшити властивості продуктів: це необхідно, щоб овочі швидше росли, повільніше псувалися, щоб різні види гібридів були стійкими до шкідників і гербіцидів.

Ще один міф, який часто використовують противники ГМО — такі продукти провокують онкологічні захворювання. Але наукових підтверджень цьому твердженню не існує. Було багато досліджень, під час яких вдалося з'ясувати, що споживання продуктів із ГМО ніяк не впливає на стан здоров'я.

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Навіть у США абсолютну безпеку продуктів із ГМО довели в Управлінні з контролю за продуктами та ліками (FDA) ще 1992 року. Звісно, відтоді наука сильно зробила крок уперед, але висновок цих учених досі ніхто не спростував.

В Україні сьогодні немає генетично модифікованих овочів, але навіть якщо вони і з'являться, загрози для здоров'я вони не становлять Фото: Pexels

Черговим необґрунтованим міфом є те, що ГМО продукти можуть викликати у людини мутації. Його легко спростувати і для цього не треба бути вченим. Так, деякі люди вважають, що гени з продуктів проникають у гени людини і викликають мутації в організмі. Правда в тому, що якби гени продуктів, які ми їмо, насправді так просто могли проникнути в наше ДНК, то на наш організм впливала б будь-яка їжа. На щастя, ДНК людини, як і інших організмів, надійно захищена.

Водночас яскравим прикладом користі генетично модифікованих організмів експерти називають допомогу при діабеті, на який хворіють сотні мільйонів людей у світі. Раніше інсулін вдавалося отримувати тільки з підшлункових залоз свиней і великої рогатої худоби. Але така процедура займала дуже багато часу, до того ж у багатьох пацієнтів розвивалася алергія на тваринний інсулін.

А зараз у світі цей життєво важливий для багатьох людей гормон виробляють із генно-модифікованих бактерій, а тваринний інсулін уже майже не використовують.

Нагадаємо, Фокус уже розповідав про корисні ГМО, які вистежують і знищують ракові клітини. Вчені розробили новий перспективний підхід у боротьбі з небезпечною хворобою — генетичну інженерію Т-клітин.